Samsung Galaxy Z Flip Türkiye'de tükendi!

Samsung Galaxy Z Flip Samsung tarafından düzenlenen Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde duyurulmuştu. O günden beri önceki nesil katlanabilir telefon Galaxy Fold ve Huawei Mate Xs ile karşılaştırılan yeni nesil katlanabilir telefon, kimi zaman da sorunlarıyla ve yaşattığı güzel deneyimlerle gündeme geldi. Fakat bugün onun gündeme gelme nedeni oldukça farklı. Hem de bu neden Türkiye'yi ilgilendiriyor.

TÜRKİYE'DE SAMSUNG GALAXY Z FLİP STOĞU BİTTİ

Samsung Türkiye, ön sipariş ile satışa sunulan Galaxy Z Flip'lerin tamamının satıldığını duyuran bir açıklama yaptı. Samsung Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre Samsung Galaxy Z Flip'in Türkiye stokları tamamen tükendi. Samsung'un açıklaması resmi sitesine de yansıdı. Galaxy Z Flip almak için Samsung'un resmi sitesine giriş yaptığınızda Galaxy Z Flip'in satışlarının tükendiğine dair bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Ancak müjdeli haberi veren bir duyuru da sitede yer alıyor.

Samsung resmi sitesinde yazan metne göre Galaxy Z Flip, 11 Mart itibariyle Türkiye'de yeniden satışa çıkacak. Samsung burada Galaxy Z Flip satın almak isteyen müşterilere bir kayıt formu sunmakta. Bu kayıt formu sayesinde satışlar başladığında Samsung tüketicilere haber verecek. Bakalım Samsung Galaxy Z Flip ikinci dönem satışlarında yine böylesine bir başarı elde edebilecek mi?





