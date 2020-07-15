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Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Samsung, 5 Ağustos 2020 tarihinde Galaxy Z Fold 2 ile karşımıza çıkacak. Amiral gemisi segmentinde yer alacak olan bu model hakkında yeni bilgiler de etkinlik tarihi yaklaştıkça gelmeye başladı.

Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

Bugün gelen sızıntılar ile telefonun tam anlamıyla amiral gemisi modeli olacağı anlaşıldı. Telefonda Qualcomm’un yeni tanıttığı ve Snapdragon 865’ten yüzde 15 daha performanslı olan Snapdragon 865 Plus yonga seti yer alacak. 12 GB RAM ile gelecek olan telefonda 7.7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli ekran bulunacak. Bu ekran katlandığında ise 6.23 inçlik bir deneyim sunacak. Ancak katlandığında bu ekran 60 Hz tazeleme sunacak.

12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel telefoto kamera ile gelecek olan telefonda 10 Megapiksel selfie kamerası bulunanacak. 25W hızlı şarj destekli 4.365 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu telefon 1.900 dolar bandında fiyat etiketine sahip olacak ve Türkiye pazarına yüksek ihtimalle giriş yapmayacak.

Telefonun teknik özellikleri 

7.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz açılmış ekran / 6.23 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 60 Hz ana ekran
Qualcomm Snapdragon 865+ yonga seti
12 GB RAM
256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri
12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel telefoto
10 Megapiksel ön kamera
25W hızlı şarj destekli 15W kablosuz şarj destekli 4.365 mAh kapasiteli batarya

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