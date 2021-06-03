HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Z Fold 3 için start verildi

Samsung Galaxy Z Fold 3 için start verildi

03.06.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un hayli uzun süredir geliştirme aşamasında tuttuğu Z Fold 3 sonunda satışa çıkıyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 ile ilgili detaylar.

Samsung Galaxy Z Fold 3 için start verildi

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung katlanabilir ekranlı model yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket hayli uzun bir süredir yeni Fold modeli üzerinde çalışıyordu. Şimdiye kadar yeni Fold ile ilgili pek çok dedikodu sızdırılmış durumda. Bunlardan bazılar cihazın ciddi anlamda önemli yeniliklerle geleceğini işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere son olarak Fold 3‘te ekran altı kamera bulunacağı iddia edilmişti. Hali hazırda Samsung’un ekran altı kameraya sahip 2. bir modeli bulunmuyor. Dolayısıyla Galaxy Fold 3 bu anlamda bir ilk olacak.

Peki Galaxy Z Fold 3 ne zaman satışa sunulacak? Hali hazırda bu konu ile ilgili Samsung cephesinden gelmiş net bir cevap yok. Yani Galaxy Fold 3 şu tarihte çıkacak, bu tarihte satışa sunulacak şeklinde bir açıklama gelmedi.

Fakat Güney Koreli üreticiye yakın kaynaklar geliştirme aşamasının tamamen tamamlandığını ve telefonun üretimi için tüm gerekli sertifikaların alındığını belirtiyorlar.

Yani Z Fold 3’ün üretim aşaması önümüzdeki günlerde start alacak. Muhtemelen üretim aşaması belli bir seviyeye geldikten sonra da telefonun çıkış tarihi netleşecektir. Fakat şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Z Fold 3 için belirtilen çıkış tarihi hiç de uzakta değil.

LG sektörden çekildi, telefonları olanlar ne yapacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
iPhone 13 Pro’nun panellerini Samsung üretecekiPhone 13 Pro’nun panellerini Samsung üretecek
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Netanyahu'nun rakipleri hükümet kurma konusunda anlaştı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Valilikten normalleşme kararı! Yasak kaldırıldı

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik dünyasını yasa boğdu! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Asya ve Derin'in hazin sonu! Sadakatsiz ekrana böyle veda etti

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Yaşamı birçok diziye konu olmuştu! 26 yıl sonra ilk röportaj

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

Çin'den gelişmiş ülkere aşı stokçuğu suçlaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.