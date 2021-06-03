Samsung Galaxy Z Fold 3 için start verildi

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung katlanabilir ekranlı model yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket hayli uzun bir süredir yeni Fold modeli üzerinde çalışıyordu. Şimdiye kadar yeni Fold ile ilgili pek çok dedikodu sızdırılmış durumda. Bunlardan bazılar cihazın ciddi anlamda önemli yeniliklerle geleceğini işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere son olarak Fold 3‘te ekran altı kamera bulunacağı iddia edilmişti. Hali hazırda Samsung’un ekran altı kameraya sahip 2. bir modeli bulunmuyor. Dolayısıyla Galaxy Fold 3 bu anlamda bir ilk olacak.

Peki Galaxy Z Fold 3 ne zaman satışa sunulacak? Hali hazırda bu konu ile ilgili Samsung cephesinden gelmiş net bir cevap yok. Yani Galaxy Fold 3 şu tarihte çıkacak, bu tarihte satışa sunulacak şeklinde bir açıklama gelmedi.

Fakat Güney Koreli üreticiye yakın kaynaklar geliştirme aşamasının tamamen tamamlandığını ve telefonun üretimi için tüm gerekli sertifikaların alındığını belirtiyorlar.

Yani Z Fold 3’ün üretim aşaması önümüzdeki günlerde start alacak. Muhtemelen üretim aşaması belli bir seviyeye geldikten sonra da telefonun çıkış tarihi netleşecektir. Fakat şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Z Fold 3 için belirtilen çıkış tarihi hiç de uzakta değil.

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