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Samsung Galaxy Z Fold 3 tüm özellikleri ile ortaya çıktı

09.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Fold 3 ile tanışacağımız güne artık çok yaklaştık. Şimdi ise katlanabilir akıllı telefonun özellikleri göründü.

Samsung Galaxy Z Fold 3 tüm özellikleri ile ortaya çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 3, geçen yıl piyasaya sürülen Z Fold 2’nin yerini alacak. Buna göre telefon, 120Hz değişken yenileme hızına ve 2208 x 1768 piksel çözünürlüğe sahip 7,6 inçlik büyük bir katlanabilir Super AMOLED ekrana sahip olacak. İlginç bir şekilde, bu birincil ekran, onu güçlü ve dayanıklı kılan bir Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3'ÜN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Yine 120Hz yenileme hızına ve 2268 x 832 piksel çözünürlüğe sahip 6.28 inçlik bir ön ekrana sahip olacak. Bir Z Fold telefonda ilk kez bir S Pen desteği olacak, yani bir S Pen ile birlikte verilecek.

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Kameralar açısından ise katlanabilir akıllı telefon, arka kısımda üçlü kamera sistemine sahip olacak. 12MP ana sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 12MP telefoto sensörü içinden tutan, dikey olarak yerleştirilmiş bir kamera modülü olacak. Selfie’lere gelince, içeride 4MP ekran altı kamera ve katlandığında kapak ekranında 10MP kamera olacak.

İddialara göre kamera, Gece modunu, Gece Hyperlapse modunu, Yönetmen Görünümü modunu ve Portre modunu destekleyecek. Akıllı telefon, 8K (7680 x 4320 piksel) çözünürlüğe kadar video çekecek.

Galaxy Z Fold 3, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine sahip olacak. Görüntüler, Dolby Atmos ve IPX8 suya dayanıklılık desteğini doğruluyor. Telefonun kablolu hızlı şarj ve kablosuz hızlı şarj desteği ile 4.400 mAh kapasitesinde bir pil ile gelmesi bekleniyor.

PEKİ YA FİYATI?

Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Son zamanlarda Hindistan’da ön rezervasyon için sayı yükseldi. Telefonun küresel pazarda 1899 Euro’dan (yaklaşık 2.233 dolar) gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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