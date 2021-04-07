Samsung Galaxy Z Fold 3'ün dış ekranı selefinden küçük olabilir!

Samsung katlanabilir telefon piyasasında yer alan isimlerden biri. Samsung'un rakipleri arasında ise Huawei, Motorola ve Xiaomi gibi isimler yer alıyor. Motorola henüz harekete geçmese de Huawei, 2021 yılına damga vuracak Huawei Mate X2 modelini tanıtmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Mi MIX Fold adındaki katlanabilir akıllı telefonunu tanıtarak Huawei'ye katıldı. Ancak Samsung, bu yılki kozlarını henüz göstermedi. Samsung göstermese de bu modellerin Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 adıyla geleceği düşünülüyor. Asya'dan çıkan yeni bir söylentiye göre ise Galaxy Z Fold 3, beklenmedik bir değişiklik ile geliyor.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3'ÜN DIŞ EKRANI KÜÇÜLEBİLİR

Galaxy Z Fold 3, söylentiye göre, 2260x816 çözünürlüğünde 5.4 inçlik bir dış ekrana sahip olacak. Galaxy Z Fold 2 ise 6.2 inç büyüklüğünde yine 2260x816 çözünürlüğünde bir dış ekran ile geliyordu. Anlaşılan o ki Samsung çözünürlük değerini aynı tutsa da dış ekranı küçültecek. Fold 3'ün katlanabilen iç ekranının boyutunun ise 7.6 inçten 7.7 ince yükseltilmesi bekleniyor.

YAZIM HATASI OLABİLİR

Katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 3'ün daha küçük bir ekran ile geleceğine yönelik henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Zira 5.4 inçlik dış ekran iddiası, bir yazım hatasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung'un katlanabilir telefonlarını ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.

