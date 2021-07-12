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Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için fiyatlar ortaya çıktı!

12.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için fiyat sızıntısı yapıldı. Görünüşe bakılırsa Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı tahmin edilen katlanabilir telefonları, selef modellere nazaran daha uygun bir fiyata sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 için fiyatlar ortaya çıktı!

Samsung katlanabilir telefon pazarında önemli oyunculardan biri. Samsung dışında Huawei ve Xiaomi gibi üreticiler de katlanabilir telefon pazarında yer alıyor. Ancak tahminlere göre önümüzde Samsung'un tanıtacağı iki yeni katlanabilir amiral var. Bu yüzden gözler direkt olarak Samsung'a çevrilmiş durumda. Bu modellerin Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olarak adlandırılması ve dikkat çeken özelliklerle gelmesi muhtemel. Fakat en çok merak edilen, modellerin fiyatı oluyor. Şimdi ise Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı ile birlikte Galaxy Z Flip 3'ün fiyatına dair yapılmış önemli bir sızıntı karşımızda.

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GALAXY Z FOLD 3 İLE GALAXY Z FLIP 3'ÜN FİYATI NASIL OLACAK?

Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı ile başlayalım. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Galaxy Z Fold 3 1.655 ila 1.741 dolar arasında bir fiyat ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Dikey tasarımlı Galaxy Z Flip 3 için ise fiyatlar daha düşük. Sızıntıya göre Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı 1.045 dolar ila 1.110 dolar arasında olacak.

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 fiyatları

Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile birlikte fiyatlarda indirim yapacak gibi görünüyor. Çünkü selef modeller daha yüksek fiyatlara sahipti.

GÖZLER GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE

2021 Galaxy Unpacked etkinliğinin 11 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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Etkinlikte Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ün yanı sıra, Galaxy Buds 2, Galaxy S21 FE ve Galaxy Watch 4 gibi ürünlerin de tanıtılması muhtemel görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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