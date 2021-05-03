Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün tanıtım görselleri sızdırıldı!

Samsung katlanabilir telefon ailesini genişletmek için çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devi, halihazırda Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip adında iki farklı modelle katlanabilir telefon piyasasında yer alıyor. Ancak Samsung'un bu sektördeki en büyük rakibi olan Huawei, yeni bir tasarıma geçen ve 2021'in ruhuna uygun bir performans ile gelen Huawei Mate X2 ile Samsung'a deyim yerindeyse meydan okuyor. Bir süredir Samsung'un Huawei'ye Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 adında iki farklı katlanabilir telefon ile yanıt vereceği söyleniyor. Bu söylentiler, sızdırılan tanıtım görselleri ile daha da güçlendi. Öyle ki sızdırılan görseller, sizlerin de dikkatini çekebilecek birçok detaya sahip.

Bir Twitter hesabı, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'e ait olduğu düşünülen bazı tanıtım görsellerini ortaya çıkardı. Tanıtım görsellerine baktığımızda her iki cihazın da tasarımsal olarak elden geçirildiğini görüyoruz. Dilerseniz ilk olarak Galaxy Z Flip 3 ile başlayalım.

İŞTE GALAXY Z FLİP 3'ÜN MUHTEMEL TASARIMI

Galaxy Z Flip 3, sızdırılan görsellere bakılırsa dikey katlanabilir bir telefon kimliğini koruyacak, kapaklı bir tasarım ile sunulacak. Yeni telefon aynı zamanda katlandığında kalan boşluğu daha iyi gizliyor gibi görünüyor.