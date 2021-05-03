Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün tanıtım görselleri sızdırıldı!

Samsung katlanabilir telefon ailesini genişletmek için çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devi, halihazırda Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip adında iki farklı modelle katlanabilir telefon piyasasında yer alıyor. Ancak Samsung'un bu sektördeki en büyük rakibi olan Huawei, yeni bir tasarıma geçen ve 2021'in ruhuna uygun bir performans ile gelen Huawei Mate X2 ile Samsung'a deyim yerindeyse meydan okuyor. Bir süredir Samsung'un Huawei'ye Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 adında iki farklı katlanabilir telefon ile yanıt vereceği söyleniyor. Bu söylentiler, sızdırılan tanıtım görselleri ile daha da güçlendi. Öyle ki sızdırılan görseller, sizlerin de dikkatini çekebilecek birçok detaya sahip.
Bir Twitter hesabı, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'e ait olduğu düşünülen bazı tanıtım görsellerini ortaya çıkardı. Tanıtım görsellerine baktığımızda her iki cihazın da tasarımsal olarak elden geçirildiğini görüyoruz. Dilerseniz ilk olarak Galaxy Z Flip 3 ile başlayalım.
Galaxy Z Flip 3, sızdırılan görsellere bakılırsa dikey katlanabilir bir telefon kimliğini koruyacak, kapaklı bir tasarım ile sunulacak. Yeni telefon aynı zamanda katlandığında kalan boşluğu daha iyi gizliyor gibi görünüyor.
Görsellerde cihazın arka tarafında çift kamera kurulumunun olduğu görülürken, bu kamera kurulumunun hemen yanında da önceki modele kıyasla daha büyük bir bilgi ekranının yer aldığı göze çarpıyor. Galaxy Z Flip 3'ün gövdesinin mat bir çerçeveye sahip olduğu ve Gorilla Glass Victus ile korunduğu söyleniyor. Parmak izi sensörünün, tıpkı Galaxy Z Flip'de olduğu gibi güç düğmesine entegre edilmesi bekleniyor.
Galaxy Z Fold 3 için yapılan tanıtım görseli sızıntısından ise daha az bilgi edinebiliyoruz. Görseller ile birlikte telefonun arka kapak tasarımına, kameralarına ve ekran altı selfie kamerasına göz atıyoruz. "Ekran altı selfie kamerası mı?" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak evet, Galaxy Z Fold 3 için sızdırılan görsellerden birinde telefonun ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk katlanabilir telefon olduğu bilgisi yer alıyor.
Bu noktada S Pen'den de biraz bahsetmek gerekiyor. Zira görsellerden birinde Galaxy Z Fold 3, S Pen ile birlikte görünüyor. Görünüşe bakılırsa bir yandan görüntülü görüşme gerçekleştirilirken, bir yandan da S Pen ile not alınabiliyor.
Hem Galaxy Z Flip 3 hem de Z Fold 3'ün Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son olarak, yukarıdaki görsellerin Samsung tarafından yayınlanmış görseller olmadığını bir kez daha yineleyelim.
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