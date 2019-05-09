HABER

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Yarışmada, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla" vizyonu doğrultusunda, gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung Electronics'in Yaratıcı Çocuklar Derneği ile düzenlediği Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününde düzenlenen ödül töreninde genç mucitler projelerini sergileme fırsatı buldu.

Çocuklara bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın kazananı, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle Elmas Beyza Yılmaz oldu.

- Projeler hakkında

Bu yıl yarışmaya başvuran 395 proje arasından yapılan ön eleme sonrası inovatif ve dikkat çekici fikirleriyle geleceğin 10 mucidi finale kaldı.

Finale kalan projeler arasından İstanbul Haliç Etap Okulları'ndan katılan Müjdat Kartal ve Rengin Asan, "Oksijen Üreten Gece Lambası" adlı projeleriyle ikinci oldu.

Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya, "Serum Yönetim Sistemi" adlı projeleriyle üçüncülük ödülü aldı.

Mansiyon ödüllerini ise "Çevrecibot" projesiyle Aykut Yiğit Ortaokulu'ndan Semih Polat, "Görme Engelli Bastonu N-bot" projesiyle Özel Eskişehir Doğa Ortaokulu'ndan Beray Yaşar, "Patibank" projesiyle Özel Adana Okyanus Ortaokulu'ndan Ela Nur Kurt kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Projeler Müdürü Cüneyt Bilgiç, Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa'dan aldı.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecekSuruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek
Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacakKapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Electronics Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gören sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.