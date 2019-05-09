Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi

İSTANBUL (AA) - Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla" vizyonu doğrultusunda, gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung Electronics'in Yaratıcı Çocuklar Derneği ile düzenlediği Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününde düzenlenen ödül töreninde genç mucitler projelerini sergileme fırsatı buldu.

Çocuklara bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın kazananı, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle Elmas Beyza Yılmaz oldu.

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Bu yıl yarışmaya başvuran 395 proje arasından yapılan ön eleme sonrası inovatif ve dikkat çekici fikirleriyle geleceğin 10 mucidi finale kaldı.