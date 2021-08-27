Samsung giyilebilir cihazlar için yeni bir işlemci geliştirdi

Exynos W920 çift Arm Cortex- A55 çekirdeği ile yüksek performansın yanı sıra enerji tasarrufu da sunuyor. Arm Mali-G68 GPU ise bir önceki modele kıyasla yüzde 20 daha iyi bir CPU performansı ile on kat daha iyi grafik performansı sağlıyor. İyileştirilmiş çekirdekleri ve performansı sayesinde özellikle giyilebilir cihaz ekranlarında uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayan Exynos W920 qHD (960×540), daha etkileşimli ve göz alıcı üç boyutlu grafiklere sahip bir kullanıcı arayüzü (GUI) sunuyor.

Saatin kaç olduğuna, bildirimlere, çağrı geçmişine ve diğer unsurlara saati uykudan uyandırmaya gerek kalmadan zahmetsizce bakılabilmesini sağlayan Sürekli Açık Ekran (AOD) özelliği, giyilebilir cihazlar ve özellikle akıllı saatler için yaygın olarak tercih ediliyor. W920 işlemci de ana CPU'yu çalıştırmak yerine, düşük güç tüketen özel ekran işlemcisi Cortex-M55'i etkinleştirerek bir önceki Exynos modeline kıyasla AOD modunda ekran güç tüketimini azaltıyor. Exynos W920 ayrıca, açık havadaki egzersizlerde hızı, mesafeyi ve yüksekliği takip edebilen (GNSS) L1 Küresel Navigasyon Uydu Sistemine de sahip.

Samsung'un Google iş birliği ile oluşturduğu yeni birleşik giyilebilir platformunu da destekleyen Exynos W920 işlemci, ilk olarak yakında piyasaya sunulacak olan Galaxy Watch modelinde kullanılacak.

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