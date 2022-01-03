Samsung görücüye çıkardı: Bu TV kumandası radyo dalgalarıyla şarj oluyor!

Televizyon üreticileri son zamanlarda çevre dostu adımlar atıyor. LG veya Philips gibi sektörde televizyon üreten firmalardan biri olan Samsung ise geçtiğimiz yıl CES 2021'de güneş enerjisiyle şarj olabilen bir TV kumandası tanıtmıştı. Şimdi şirket, radyo dalgalarıyla enerji toplayan TV kumandası ile dikkat çekici bir adım attı.

SAMSUNG'DAN RADYO DALGALARI İLE ŞARJ OLAN KUMANDA

Samsung, CES 2021'de gösterdiği güneş enerjisiyle şarj edilebilen uzaktan kumandasını yeniledi. Yeni Eco Remote, güneş enerjisinin yanı sıra Wi-Fi router gibi cihazların radyo dalgalarını kullanarak küçük miktarlarda güç elde edebilecek.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığı kaydedilen uzaktan kumanda, USB-C üzerinden de şarj edilebiliyor. Ayrıca, beyaz renkte de sunulacağı kaydediliyor.

