Samsung güncelleme takvimini yeniledi!

Güncelleme konusunda son dönemde kötü şöhretinden kurtulmaya başlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android Oreo alacak olan modellerini bir kez daha yeniledi. Tepe modelleri olan Galaxy S8, Galaxy S9 ve Note 8 için Android Oreo güncellemelerini sunan Samsung, şimdi de orta ve üst segmente odaklanıyor.

Samsung, Galaxy On7 Prime ve Galaxy J7 Prime gibi telefonlarının yanında Galaxy Tab Active 2, Galaxy Tab A 2016 tablet modellerine de Android Oreo güncellemesini sunacak. Açıklanan son bilgilere göre; 2018 yılı bitmeden tam 14 tane daha Galaxy modeli Oreo ile tanışacak.

Biz de sizler için Android Oreo ile tanışacak olan tüm Galaxy modellerini bir araya getirdik. Bakalım cihazınız Android Oreo alacak mı?

Yeni Samsung güncelleme takvimi!

Eylül; Galaxy J5 Prime ve Galaxy J7 Core

Ekim; Galaxy A8 2016, Galaxy J7 Pro, Galaxy J5 Pro ve Galaxy J3 (SM-J330F)

Kasım; Galaxy On7 Prime ve Galaxy J7 Prime

Aralık; Galaxy Tab Active 2, Galaxy Tab A 2016 with S Pen (10.1, LTE ), Galaxy Tab A 2016 with S Pen (10.1, Wi-Fi), Galaxy Tab A (10.1, LTE), Galaxy Tab A (10.1, Wi-Fi) ve Galaxy J7 2016

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