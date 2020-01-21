Samsung güvenlik açıklarına ‘dur’ dedi!

Samsung Galaxy Note 9, Samsung’un unutmadığı hala destek verdiği modellerden biri. Henüz 2018 yılında satışa sunulan ve buna bağlı olarak 2 yaşını doldurmaya gün sayan Galaxy Note 9, her akıllı telefon gibi bazı güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıya kalıyor. Bu güvenlik sorunlarına çözüm ise bugünlerde Samsung tarafından geldi ve Samsung, Galaxy Note 9 için bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9’DAKİ KRİTİK AÇIKLARI KAPATTI

Samsung’un N960FXXS4DTA1 sürüm numarasına sahip olan yeni Galaxy Note 9 güncellemesi, Android 10 tabanlı. Bu yönüyle öne çıkan güncelleme, ocak ayı Google güvenlik güncellemesini de içeriyor. Galaxy Note 9 güncellemesi bunların dışında ise Samsung Galaxy akıllı telefonları etkileyen kritik 5 açığı ve Android işletim sisteminin içinde yer alan tehlikeli 5 açığı da kapatıyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Galaxy Note 9 ocak ayı güncellemesini indirmek ve yüklemek ise gayet basit. Bunun için Galaxy Note 9 Ayarlar bölümünden Yazılım Güncelleme menüsünü kullanarak söz konusu güncellemeyi indirebilir ve kolayca yükleyebilirsiniz. Ancak güncellemeyi yüklemek için aceleci davranmayın. Zira, güncelleme ilk etapta Almanya’daki Galaxy Note 9 kullanıcıları için yayınlandı. Durum böyle olunca, güncelleme için birazcık beklemeniz gerekebilir.

