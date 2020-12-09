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Samsung hangi cihazlardan desteğini kesecek?

09.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Samsung hangi cihazlardan desteğini kesecek?

Giyilebilir cihaz pazarı 2020’de trend olmuş ve 2021’de bu pazardaki cihaz sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Akıllı saatler, akıllı bantlar, TWS ses cihazları ve diğer giyilebilir teknolojilerden oluşan segment, artan uygun fiyatlı ürünler sayesinde müşterileri yakalıyor.

Giyilebilir teknolojik ürünler COVID-19 salgını ile daha az acı çeken segmentlerden biri oldu. Bu nedenle 2020 yılında birçok şirket bu segmentte yeni ürünleri ile boy gösterdi.

Samsung, segmentteki en söz sahibi olan şirketler arasında yer alıyor. Ancak Güney Koreli firma yalnızca birinci sınıf akıllı saatler üretiyor. Şirket 2021 için yeni bir ürün dalgası hazırlıyor olabilir. Bu hazırlık sonuç olarak bazı modelleri tarihe gömecek gibi görünüyor.

Bir rapora göre, Galaxy S21 serisinin piyasaya sürülmesiyle Güney Koreli firma, bazı akıllı saatleri ve fitness takipçileri için desteği kesecek. Bu göründüğü kadar kötü değil çünkü destek sonlandırılması sadece güncelleme açısından olacak. Destek çekileceği açıklanan modelleri yeni Galaxy modeller ile de uyumlu olacak.

Güney Koreli firma 2021 yılında; Galaxy Gear, Galaxy Gear 2, Galaxy Gear 2 Neo, Gear S ve Gear Fit modellerinden desteğini komple çekecek.

Galaxy Club’a göre, yukarıdaki cihazlar hala eski Samsung akıllı telefonlarla çalışacak. Buradaki en büyük sorun, eski modelinizle yeni bir Galaxy S21 akıllı telefon almayı düşünüyorsanız. Şimdiye kadar Güney Koreli firma, bu cihazlar için çok sayıda güncelleme ve destek sağladı. Ancak güncelleme ömrünün sonuna ulaştıkları görülüyor.

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