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Samsung Hindistan’da Xiaomi’ye yaklaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı ve Samsung için oldukça önemli. Güney Koreli firma yıllardır küresel olarak bir numaralı marka olmasına rağmen, son birkaç yıldır Hindistan pazarında kaymıştı.

Samsung Hindistan’da Xiaomi’ye yaklaştı

Önceki çeyrekte Vivo’ya ikinci konumunu kaybettikten sonra Samsung, 2020’nin 3. çeyreğinde konumunu geri kazanmayı başardı. Samsung akıllı telefon pazarındaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli firma Hindistan’da Xiaomi’ye yaklaştı.

Canalys’in son raporuna göre Samsung, Hindistan’a 2019’un 3. çeyreğinde 9,5 milyon adet olan satışını 10,2 milyona çıkarmayı başardı. Güney Koreli firmanın pazar payı yüzde 20,4 oldu. Samsung 13,1 milyon akıllı telefon ve aynı çeyrekte yüzde 26,1 pazar payı elde etti.

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Hindistan akıllı telefon pazarının COVID-19’un kilitlenmesi nedeniyle büyük bir darbe aldığı 2020’nin 2. çeyreğine kıyasla Samsung, gönderilerini üç kattan fazla artırmayı başardı.

Güney Koreli akıllı telefon devi de Vivo’dan ikinci sıradaki yerini aldı. Canalys’teki araştırmacılara göre, Hintli tüketiciler üçüncü çeyrekte yüksek değerli alışveriş yapmaktan kaçındılar ve bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve TV’ler gibi diğer elektronik cihazlara kıyasla nispeten daha düşük bir maliyetle bağlantı, eğitim ve eğlence sağladıkları için akıllı telefon satın almaya devam ettiler.

Hindistan ve Çin arasındaki sınır gerilimleri nedeniyle Çinli akıllı telefonların boykot edilmesi çağrılarına rağmen, Çinli firmalar ülkedeki akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 76’sını oluşturdu. Ana firma BBK Electronics’in tüm yan kuruluşları olan Vivo, Realme ve OPPO 8,8 milyon, 8,1 milyon ve 6,7 milyon cihaz sattı.

Apple, üçüncü çeyrekte ülkede yalnızca 800.000 adet sattı ve bu, Samsung’un rakamlarının yüzde 10’undan azdı. OnePlus bile en iyi beş akıllı telefon markası listesine giremedi.

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