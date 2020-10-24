Samsung Hindistan’da Xiaomi’ye yaklaştı

Önceki çeyrekte Vivo’ya ikinci konumunu kaybettikten sonra Samsung, 2020’nin 3. çeyreğinde konumunu geri kazanmayı başardı. Samsung akıllı telefon pazarındaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli firma Hindistan’da Xiaomi’ye yaklaştı.

Canalys’in son raporuna göre Samsung, Hindistan’a 2019’un 3. çeyreğinde 9,5 milyon adet olan satışını 10,2 milyona çıkarmayı başardı. Güney Koreli firmanın pazar payı yüzde 20,4 oldu. Samsung 13,1 milyon akıllı telefon ve aynı çeyrekte yüzde 26,1 pazar payı elde etti.

Hindistan akıllı telefon pazarının COVID-19’un kilitlenmesi nedeniyle büyük bir darbe aldığı 2020’nin 2. çeyreğine kıyasla Samsung, gönderilerini üç kattan fazla artırmayı başardı.

Güney Koreli akıllı telefon devi de Vivo’dan ikinci sıradaki yerini aldı. Canalys’teki araştırmacılara göre, Hintli tüketiciler üçüncü çeyrekte yüksek değerli alışveriş yapmaktan kaçındılar ve bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve TV’ler gibi diğer elektronik cihazlara kıyasla nispeten daha düşük bir maliyetle bağlantı, eğitim ve eğlence sağladıkları için akıllı telefon satın almaya devam ettiler.