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Samsung, Hindistan pazarında ki payını Vivo’ya kaptırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Samsung dünya pazarında olduğu gibi Hindistan pazarında da kan kaybı yaşıyor. Canalys verilerine göre Vivo, Hindistan’da son çeyrekte Samsung’tan daha fazla akıllı telefon satışı yaptı.

Samsung, Hindistan pazarında ki payını Vivo’ya kaptırdı

Şirketin satıcılara yaptığı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı ve Vivo pazarın neredeyse yüzde 20’sini ele geçirdi. Vivo pazarın %20’sini ele geçirmesiyle birlikte pazarın sahibi Xiaomi’nin arkasında yer aldı. Xiaomi 10.3 milyon adet telefon sattı ve pazarda yüzde 31’lik bir pay elde etti. Samsung’un gönderileri % 14 düşüş yaşayarak 6,3 milyon adede geriledi. Bu da Samsung’u Realme ve Oppo’nun önünde üçüncü büyük marka haline getirdi.

Hindistan pazarı genel olarak Covid-19 nedeniyle Mart ayında normal seviyenin altına indi. İnsanlar lüks harcamaları kısarak temel gıda tüketimine yönelince telefon satışları azaldı. Samsun Ancak bu etki kısa süre sonra ortadan kalktı ve Hindistan pazarı %12 büyüdü. Vivo’da Oppo ve Realme ile birlikte pazarda pay sahibi olmaya çalışıyordu. Şimdi Vivo, Samsung’un pazar payını kaparak 2. sıraya yükseldi.

SAMSUNG KAN KAYBETTİ, DİĞER ÜRETİCİLER GÜÇLENDİ

Canalys analisti Madhumita Chaudhary, Vivo’nun zaferini “acı tatlı” olarak nitelendiriyor. Vivo, her bahar gerçekleşen çok popüler bir Twenty20 kriket ligi olan Indian Premier League’in ana sponsoru. Chaudhary, Vivo’nun yüksek stok seviyelerinin temel sebebi olduğunu söylüyor. IPL sezonu ertelendiğinden, Vivo’nun pazardaki Covid-19 etkisi kalksa bile tüketicilere bu kadar çok satış yapması şimdilik zor gözüküyor. Yine de rakamlar, Vivo’nun Hindistan’daki artan marka gücünü gösteriyor. Samsung pazarda kan kaybederken diğer telefon üreticileri de güçlenmeye devam ediyor. Örneğin Realme özellikle sevkiyatlarını geçen yıl yüzde 200 artırdı.

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