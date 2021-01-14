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Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

14.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

Samsung Huawei’nin müşteri kitlesini gözüne kestirdi. Peki Samsung Huawei müşterilerini kendisine çekebilecek mi? İşte konunun detayları.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet günden güne artıyor. Huawei’nin 2021 yılında gerçekleştireceği akıllı telefon satışlarında yüzde 50’den fazla daralma öngörülüyor. Peki Çinli akıllı telefon üreticisinin kaybettiği müşteri kitlesini hangi firma kapacak? Görünen o ki Samsung ve Xiaomi bunun için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

Bilindiği üzere Huawei tarafından üretilen yeni akıllı telefon modellerinde Google servisleri yer almıyor. Yani yeni bir Huawei modeli aldığınızda, telefonu Google kimliği yerine HMS kimliği ile başlatıyorsunuz. Ayrıca Android’in en büyük ve en güvenli uygulama mağazası olan Google Play de Huawei modellerinde bulunmuyor.

Her şey bir yana, Android işletim sistemini kullanan bir telefonda Google Play bulunmaması birçok kişi tarafından için büyük bir sorun olarak düşünülüyor. Bu sorun yüzünden iddialara göre Huawei hızlı bir şekilde kullanıcı kaybediyor.

Nitekim bu durum satış rakamlarına da yansımış durumda. Sektördeki diğer üreticiler de şimdiden Huawei’den boşalan yeri doldurmak için kolları sıvadı.

SAMSUNG HUAWEİ İÇİN PLAN HAZIRLADI

Huawei’nin müşterilerine göz diken üreticilerden birisi de Samsung. Güney Koreli teknoloji devi 2021 ile birlikte Huawei'nin kullanıcı sayısında önemli bir düşüş bekliyor. Huawei cihazlarını yenilemek isteyen müşterileri kendisine çekmek isteyen Samsung bunun için bir dizi plan da hazırlamış durumda.

Sızdırılan raporlara göre Güney Koreli şirket, agresif bir fiyat politikası güdecek ve bu sayede Huawei müşterilerini kendisine çekecek. Ayrıca Huawei’nin başına gelenlerin, diğer Çinli üreticilerin de başına gelebilecek olma ihtimali ön plana çıkarılacak.

Elbette Xiaomi’nin bu bağlamda Samsung’un en güçlü rakibi olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Karneler ne zaman dağıtılacak? Okullar açılacak mı?

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