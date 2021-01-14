Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet günden güne artıyor. Huawei’nin 2021 yılında gerçekleştireceği akıllı telefon satışlarında yüzde 50’den fazla daralma öngörülüyor. Peki Çinli akıllı telefon üreticisinin kaybettiği müşteri kitlesini hangi firma kapacak? Görünen o ki Samsung ve Xiaomi bunun için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

Bilindiği üzere Huawei tarafından üretilen yeni akıllı telefon modellerinde Google servisleri yer almıyor. Yani yeni bir Huawei modeli aldığınızda, telefonu Google kimliği yerine HMS kimliği ile başlatıyorsunuz. Ayrıca Android’in en büyük ve en güvenli uygulama mağazası olan Google Play de Huawei modellerinde bulunmuyor.

Her şey bir yana, Android işletim sistemini kullanan bir telefonda Google Play bulunmaması birçok kişi tarafından için büyük bir sorun olarak düşünülüyor. Bu sorun yüzünden iddialara göre Huawei hızlı bir şekilde kullanıcı kaybediyor.

Nitekim bu durum satış rakamlarına da yansımış durumda. Sektördeki diğer üreticiler de şimdiden Huawei’den boşalan yeri doldurmak için kolları sıvadı.