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Samsung için çarpıcı zam iddiası! Fiyatları yüzde 20'ye kadar artıracağı öne sürüldü

16.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un maliyetlerini karşılamak için yarı iletken fiyatlarını artırıp zam yapacağı iddia edildi. Güney Koreli teknoloji devinden yonga tedarik eden müşterilerin yakında şirketin hizmetleri için yüzde 20'ye kadar daha fazla ücret ödemek zorunda kalacağı öne sürüldü.

Samsung için çarpıcı zam iddiası! Fiyatları yüzde 20'ye kadar artıracağı öne sürüldü

Teknoloji dünyası çip krizi ile mücadele ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantina önlemleri de bu alanda üretim yapan şirketlerin üretim bantlarını zorluyor. Şimdi ise küresel çapta yarı iletken üreten bir şirketin çip fiyatlarına zam yapacağı iddia ediliyor.

SAMSUNG, ÇİP ÜRETİM FİYATLARINA ZAM MI YAPIYOR? İŞTE O İDDİA!

Bloomberg'in iddiasına göre; Samsung'dan yonga tedarik eden müşterilerin yakında daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. Çünkü kaynak, Samsung'un bu yıl çip üretim fiyatlarını %20'ye kadar arttırmak için görüşmelerde bulunduğunu öne sürüyor.

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Haberde, adının açıklanmasını istemeyen yakın bir kaynak tarafından çip fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artmasının muhtemel olduğundan ve eski üretim tekniği ile üretilen çiplere ihtiyaç duyan müşterilen daha büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacağından söz ediliyor.

Öte yandan, yeni fiyatlandırmanın bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulanacağı söyleniyor. Samsung'un bazı müşterilerle görüşmelerini bitirdiğini, diğerleriyle hala görüşme halinde olduğunu da haberde yer alan bir diğer iddia.

Samsung

Eğer iddialar doğruysa Samsung, küresel tedarik zinciri sorunu ile mücadele ederken artan malzeme tedarik maliyetlerine ayak uydurmak amacıyla fiyatlarını yükselten sektördeki en son şirketlerden biri olacak.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Samsung'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bir Samsung sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. İddiaların doğrulanması için Samsung'dan gelecek açıklama bekleniyor.

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Samsung
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