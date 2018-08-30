Samsung IFA 2018'de akıllı ev teknolojilerini sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2018 kapsamında fuar açılışı öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeni akıllı ev teknolojileri çağını şekillendiren çığır açıcı ürün ve hizmetleri geliştirme taahhüdünün ana hatlarını sundu. Samsung açıklamasına göre, Samsung Electronics IFA 2018 kapsamında düzenlediği basın toplantısında yeni akıllı ev teknolojileri çağını şekillendiren çığır açıcı ürün ve hizmetleri geliştirme taahhüdünün ana hatlarını sundu. Samsung, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile hayat bulan büyük teknolojik dönüşümlerin insanların yaşamına getirdiği muazzam rahatlığı, karmaşanın ortadan kalkarak günlük yaşam deneyimlerinin daha da iyileşmesini ve kullanıcıları rahatlatan güvenlik çözümlerini sergiledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, "TV’ler, ekranlar, ses sistemleri, beyaz eşyalar ve elbette mobil cihazlar gibi çok geniş bir ürün portföyüne sahip olan Samsung, bu sayede sektörde her alana yayılan son teknoloji Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti destekli ürünleri ve hizmetleri eksiksiz olarak sunan benzersiz bir şirket konumuna erişti. Ürün ve hizmetlerimizin birbiriyle kusursuz bir etkileşim içinde olmasıyla müşterilerimizin yaşamını daha zengin, akıllı ve eğlenceli kılıyor, akıllı ev teknolojisi çağını şekillendirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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