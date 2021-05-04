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Samsung iki akıllı telefonun fişini çekti!

04.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ güncelleme konusunda yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, hem Galaxy S8'i hem de Galaxy S8+'ı güncelleme alacak cihazları listelediği web sayfasından kaldırdı.

Samsung iki akıllı telefonun fişini çekti!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'ın üzerine tasarımsal birçok değişiklik ile geldi. En önemli değişiklik, telefonun ekranındaydı. Zira Samsung, Galaxy S8 ile birlikte ekran çerçevelerini olabildiğince küçültmüştü. Ayrıca ana ekran tuşu kaldırılmış, parmak izi okuyucusu ise arka tarafa taşınmıştı. Fakat bugünki Galaxy akıllı telefon modellerinin öncüsü diyebileceğimiz Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için artık yolun sonu geldi.

SAMSUNG GALAXY S8 VE GALAXY S8+'IN FİŞİ ÇEKİLDİ

Samsung, güvenlik güncellemesi alacak cihazları listelediği web sayfasından Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini kaldırdı. Bu, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın çok ekstrem bir durum ortaya çıkmadıkça güncelleme alamayacağı anlamına geliyor. Aynı sayfada ilginç bir şekilde Galaxy S8 Active ve Galaxy S8 Lite modelleri yer alıyor. Yani bu iki modele güncelleme gelecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S8

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Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için artık güncelleme ömrünün bittiğini söyleyebiliriz. Samsung bu iki cihaza çok yüksek ihtimalle güncelleme vermeyecek. Ancak Samsung, çok küçük bir ihtimal de olsa güncelleme konusunda bir değişiklik yapabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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