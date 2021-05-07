HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung, Intel’i gölgede bırakabilir

Samsung, Intel’i gölgede bırakabilir

07.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan çalışmalara göre Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde teknoloji ürünlerinde kullanılan yarı iletkenlerin üretimi ve tedariki sıralamasında liderliği tekrar alacak. Bu iddianın nedeni, Intel’in bu dönemde yetersiz performans göreceğinin tahmin edilmesi.

Samsung, Intel’i gölgede bırakabilir

Bir IC Insights raporuna göre, Intel’in performansının ikinci çeyrekte gecikmesi beklenirken, DRAM pazarına yönelik talebin Güney Koreli teknoloji devini lider konuma getirmesi bekleniyor. Rapora göre Intel, yarı iletken üretim pazarına 1993’ten 2016’ya kadar liderlik etmişti. Yine de, pazar talebindeki artış nedeniyle 2017’de Samsung tarafından tahttan indirildi. Bu, yıllardır çip yapım devini geçmeye çalıştığı için şirket için büyük bir galibiyet oldu.

g1

SAMSUNG İLE INTEL ARASINDAKİ REKABET

O zamandan beri, Güney Koreli firma, 2018’de meydana gelen bellek pazarı çöküşünden önce yarı iletken tedarikçi sıralamasında altı çeyrekte lider konumda yer aldı. Bu, Intel’in 2018’in dördüncü çeyreğinde liderliğini yeniden kazanmasına yol açtı. 2019 yılında ise Intel üretim aşamasında sıkıntılar yaşadı. Bu durum Samsung için ise geçerli olmadı. Firma, Her ne kadar ilk etapta bir düşüş yaşasa da daha sonra çıkışını sürdürdü.

g2

Samsung Galaxy A82 5G doğrulandı!Samsung Galaxy A82 5G doğrulandı!

Intel, 2020’de satış açısından küresel yarı iletken pazarında lider olarak 76,3 milyar ABD Doları ile yüzde 15,5'lik bir paya sahipti. Güney Koreli rakibi yüzde 12,6 pazar payıyla Intel'i yakından takip etti ve satışları 61,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Şimdi, Samsung’un bu yılın ikinci çeyreğinde lider yarı iletken tedarikçisi olarak en üst sıradaki yerini alması bekleniyor.

Disney “gerçek” ışın kılıçları geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Güncelleme ile fişi çekilecek!Güncelleme ile fişi çekilecek!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.