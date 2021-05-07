Samsung, Intel’i gölgede bırakabilir

Bir IC Insights raporuna göre, Intel’in performansının ikinci çeyrekte gecikmesi beklenirken, DRAM pazarına yönelik talebin Güney Koreli teknoloji devini lider konuma getirmesi bekleniyor. Rapora göre Intel, yarı iletken üretim pazarına 1993’ten 2016’ya kadar liderlik etmişti. Yine de, pazar talebindeki artış nedeniyle 2017’de Samsung tarafından tahttan indirildi. Bu, yıllardır çip yapım devini geçmeye çalıştığı için şirket için büyük bir galibiyet oldu.

SAMSUNG İLE INTEL ARASINDAKİ REKABET

O zamandan beri, Güney Koreli firma, 2018’de meydana gelen bellek pazarı çöküşünden önce yarı iletken tedarikçi sıralamasında altı çeyrekte lider konumda yer aldı. Bu, Intel’in 2018’in dördüncü çeyreğinde liderliğini yeniden kazanmasına yol açtı. 2019 yılında ise Intel üretim aşamasında sıkıntılar yaşadı. Bu durum Samsung için ise geçerli olmadı. Firma, Her ne kadar ilk etapta bir düşüş yaşasa da daha sonra çıkışını sürdürdü.

Intel, 2020’de satış açısından küresel yarı iletken pazarında lider olarak 76,3 milyar ABD Doları ile yüzde 15,5'lik bir paya sahipti. Güney Koreli rakibi yüzde 12,6 pazar payıyla Intel'i yakından takip etti ve satışları 61,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Şimdi, Samsung’un bu yılın ikinci çeyreğinde lider yarı iletken tedarikçisi olarak en üst sıradaki yerini alması bekleniyor.

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