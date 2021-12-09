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Samsung işletmelerini yeniden düzenliyor

09.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık Güney Koreli şirketin iki bölümü denetleyen iki yeni CEO’su olacak: yarı iletken işlerine odaklanan cihaz çözümleri ve mobil bölümü ile TV’leri ve tüketici elektroniğini kapsayan yeni bir SET Bölümü.

Samsung işletmelerini yeniden düzenliyor

Samsung için bu durum önemli bir değişiklik. Hatta şirketin üç ayrı bölüm için üç lider atadığı 2017’den bu yana Samsung’un yapısındaki en büyük değişiklik bu olabilir. Görsel Ekran işinin başkanı olan Jong-hee (JH) Han, aynı zamanda artık SET bölümünden sorumlu eş-CEO olacak. Samsung, 15 yıl boyunca şirketi dünya çapında TV satışlarında en üst sıraya taşıdığını belirterek, “SET Bölümündeki farklı işletmeler arasındaki sinerjiyi güçlendirmesinin ve yeni iş ve teknolojilerin yönlendirilmesine yardımcı olmasının beklendiğini” söyledi.

YARI İLETKEN BÖLÜMÜNE YENİ LİDER

Diğer yeni CEO, daha önce Samsung Electro-Mechanics’in CEO’su olan Kyehyun Kyung. Ayrıca geçmişte Samsung’un flash bellek ürün ekibinde ve DRAM tasarım ekibinde çalışmışlığı var. Şimdi Samsung’un yarı iletkenler bölümüne liderlik etmekle görevlendirilecek.

Samsung ayrıca hem SET hem de DS bölümleri için Kuzey Amerika ofislerinin başkanlarını ve ayrıca yeni bir CFO olan Hark Kyu Park’ı atadı. Yönetim değişikliği, genişleyen teknoloji devinin organizasyon yapısını, sırasıyla tüketici ürünleri ve bileşenleri için iki işletmeye etkili bir şekilde düzene sokacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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