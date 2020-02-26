Samsung kabul etti! Yüzlerce kullanıcının bilgileri tehlikede

Gizlilik konusunda hassas olanlar akıllı telefonların birçok güvenli açığına açık kapı bırakabildiğini iyi bilirler. Ki özellikle bir Android cihazınız var ise bu iOS gibi diğer platformlara nazaran daha fazla güvenlik açığıyla mücadele etmeniz gerekiyor demektir. Android tarafında yer alan birçok üretici de bu durumun farkında olup kendi özel güvenlik çözümlerini sunuyor. Samsung'un Knox çözümü de bunlardan biri. Samsung Knox ile kullanıcılarına güvenilir bir platform vadediyor. Fakat böylesine güvenilir bir çözümün yapımcısı olan Samsung, maalesef kullanıcı bilgilerinin sızdırılmasına engel olamadı.

SAMSUNG KULLANICILARININ BİLGİLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Samsung, bir güvenlik açığı sonucunda Samsung kullanıcılarının bilgilerinin açığa çıktığını duyurdu. Samsung'a göre söz konusu güvenlik açığı teknik bir hata sonucu meydana geldi ve 150'ye yakın kişi etkilendi. Şirketten açık sonucunda 150 kadar kişinin kişisel bilgileri sızdırılmış olabilir açıklaması yapıldı. Başka bir Samsung yetkilisi ise konu hakkında daha fazla detay verdi.

PANİĞE GEREK YOK AMA...

Samsung yetkilisine göre söz konusu teknik hata yüzünden ufak çapta Samsung kullanıcısının, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine erişebildi. Fakat yine yetkiliye göre panik yapmaya gerek yok. Zira, Samsung hatanın farkına vardığı anda hata giderilene kadar mağazaya girişleri kapattı. Ancak Samsung'un hatasını fark edene kadar siber korsanlar kişisel bilgileri ele geçirmiş olabileceğine dair kuvvetli iddialar var.