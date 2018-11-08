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Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Telefon özelliği sayesinde açıldığında tablet boyutlarına ulaşıyor

Samsung, merakla beklenen katlanabilen telefonunu tanıttı.

BBC'nin haberine göre, Samsung'un katlanabilme özellikli yeni telefonu, şirketin mobil telefon bölümümün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından ABD'nin California eyaletinin San Fransisco kentinde tanıtıldı.

Cihaz, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna sahip. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre.

Tanıtımda basın mensupları ve yazılımcılara cihaza dokunmaları ve yakından bakmalarına izin verildi.

Samsung'un katlanabilir telefon tanıtımına katılan Google'ın Android UX Başkanı Glen Murphy, Samsung'un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla çalışacaklarını söyledi.

Google'ın Android işletim sisteminin Başkan Yardımcısı Dave Burke de konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Samsung'un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını kaydetti.

- Seri üretim gelecek aylarda

Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Çin şirketi Huawei, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından en çok cihaz satan mobil telefon üreticisi olmuştu.

Yeni telefonuyla çıkış yakalamayı bekleyen Samsung'un satışları, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştı. Yüzde 20 pazar payına sahip Samsung'un bu dönemde en fazla düşüş yaşayan şirket olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung TELEFON telefonu

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