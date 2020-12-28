Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

Samsung katlanabilir telefonlar, uzun bir süredir piyasanın gündeminde. Katlanabilen ekranlar konusunda ilk premium cihazı ortaya koyan Samsung, başlangıçta bazı sorunlar yaşamıştı. Ancak firma, ilerleyen zamanlarda kendisini toparladı ve katlanabilir ekranlarda bazı yeniliklere imza attı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi şimdi de tasarım açısından bazı yenilikler getirmeyi planlıyor. Özellikle; Galaxy Z Fold3, Z Flip3 ve Z Flip Lite gibi cihazlarda boyut bakımından değişikliğe gidileceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Böylece ekran özellikleri değerlendirildiğinde, karşımıza yeni katlanabilir modeller çıkacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG KATLANABİLİR TELEFONLARI YENİLİYOR

Akıllı telefon alanında öncü şirketlerden bir tanesi olarak bilinen Samsung, tahminlere katlanabilir akıllı telefonlarında bazı yeniliklere yer verecek. Firma, yeni ekran boyutları ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Galaxy Z Fold 7,55 inç büyüklüğünde ekran kullanacak.

7,55 inç büyüklüğünde ekran kullanacak. Galaxy Z Fold3 için ekran tasarımı yenilenecek ve böylece S Pen özelliği alması sağlanacak.

için ekran tasarımı yenilenecek ve böylece S Pen özelliği alması sağlanacak. Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Flip Lite cihazlarında ekran büyüklüğü aynı olacak ve ekranın 6,7 inç boyutuna yükseltilmesi planlanıyor.

Genel olarak kullanılması planlanan ekran boyutları bu şekilde. Şirketin akıllı telefonlara adeta bir bilgisayar gibi kullandırmak istediği görülüyor. Eğer bilgisayar tabanlı işletim sistemleri kullanılmaya başlanırsa, böylece gerçekten de elimize katlanabilir bilgisayarlar gibi değişik cihazlar geçebilir.