Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

Samsung katlanabilir telefonlar, uzun bir süredir piyasanın gündeminde. Katlanabilen ekranlar konusunda ilk premium cihazı ortaya koyan Samsung, başlangıçta bazı sorunlar yaşamıştı. Ancak firma, ilerleyen zamanlarda kendisini toparladı ve katlanabilir ekranlarda bazı yeniliklere imza attı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi şimdi de tasarım açısından bazı yenilikler getirmeyi planlıyor. Özellikle; Galaxy Z Fold3, Z Flip3 ve Z Flip Lite gibi cihazlarda boyut bakımından değişikliğe gidileceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Böylece ekran özellikleri değerlendirildiğinde, karşımıza yeni katlanabilir modeller çıkacağı tahmin ediliyor.
Akıllı telefon alanında öncü şirketlerden bir tanesi olarak bilinen Samsung, tahminlere katlanabilir akıllı telefonlarında bazı yeniliklere yer verecek. Firma, yeni ekran boyutları ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Genel olarak kullanılması planlanan ekran boyutları bu şekilde. Şirketin akıllı telefonlara adeta bir bilgisayar gibi kullandırmak istediği görülüyor. Eğer bilgisayar tabanlı işletim sistemleri kullanılmaya başlanırsa, böylece gerçekten de elimize katlanabilir bilgisayarlar gibi değişik cihazlar geçebilir.
Katlanabilen ekran sektöründe öncü isimlerden olan Samsung, muhtemelen diğer şirketleri de peşinden sürükleyecek. Sizce şirketin katlanabilir ekranlar ile ilgili daha başka neler yapması gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.
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