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Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

28.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
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Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

Samsung katlanabilir telefonlar önümüzdeki yıl yeni özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Hadi gelin konuyla alakalı tüm detaylara birlikte bakalım.

Samsung katlanabilir telefonlar, uzun bir süredir piyasanın gündeminde. Katlanabilen ekranlar konusunda ilk premium cihazı ortaya koyan Samsung, başlangıçta bazı sorunlar yaşamıştı. Ancak firma, ilerleyen zamanlarda kendisini toparladı ve katlanabilir ekranlarda bazı yeniliklere imza attı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi şimdi de tasarım açısından bazı yenilikler getirmeyi planlıyor. Özellikle; Galaxy Z Fold3, Z Flip3 ve Z Flip Lite gibi cihazlarda boyut bakımından değişikliğe gidileceği neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Böylece ekran özellikleri değerlendirildiğinde, karşımıza yeni katlanabilir modeller çıkacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG KATLANABİLİR TELEFONLARI YENİLİYOR

Akıllı telefon alanında öncü şirketlerden bir tanesi olarak bilinen Samsung, tahminlere katlanabilir akıllı telefonlarında bazı yeniliklere yer verecek. Firma, yeni ekran boyutları ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

  • Galaxy Z Fold 7,55 inç büyüklüğünde ekran kullanacak.
  • Galaxy Z Fold3 için ekran tasarımı yenilenecek ve böylece S Pen özelliği alması sağlanacak.
  • Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Flip Lite cihazlarında ekran büyüklüğü aynı olacak ve ekranın 6,7 inç boyutuna yükseltilmesi planlanıyor.

Genel olarak kullanılması planlanan ekran boyutları bu şekilde. Şirketin akıllı telefonlara adeta bir bilgisayar gibi kullandırmak istediği görülüyor. Eğer bilgisayar tabanlı işletim sistemleri kullanılmaya başlanırsa, böylece gerçekten de elimize katlanabilir bilgisayarlar gibi değişik cihazlar geçebilir.

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Katlanabilen ekran sektöründe öncü isimlerden olan Samsung, muhtemelen diğer şirketleri de peşinden sürükleyecek. Sizce şirketin katlanabilir ekranlar ile ilgili daha başka neler yapması gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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