Samsung katlanabilir cihazları güvenlik güncellemelerine ağırlık veriyor

Samsung tarafından geliştirilen en iyi akıllı telefonlar içerisinde yer alan Galaxy Z Fold 2 güncellemesi bazı yeniliklere ev sahipliği yaptı. Samsung tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefonlar geliştiriciler tarafından çok önemsemiyor. Aklınıza gelebilecek tüm yazılım ve donanım bölümlerinde geliştirmeler açık.

Samsun şirketi bu geliştirmelerin farkında olduğu için yepyeni bir çalışma yürütüyor. Özellikle katlanabilir cihazlarında neredeyse bütün geliştiricilerin tüm bu güncelleme süreçlerine dahil olmasını istiyor. Böylece yeni güncellemeler sayesinde birçok değişiklik ve özellik elde ediliyor.

Samsung tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefonlar Nisan 2021 güncellemesi ile birlikte güvenlik kazandı. Bu güncelleme elbette sadece güvenlik sağlamıyor. Aynı zamanda başka yeni özellikler getirdiğini söyleyebiliriz. Ancak en fazla odaklanılan konunun güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung tarafından geliştirilen bu yeni katlanabilir cihaz kendi içerisinde yer alan tüm güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyor. Fakat geliştirme süreci devam ettiği için henüz birçok açık olduğunu söyleyebiliriz. F916BXXU1DUCE sürüm numarası ile ortaya çıkan bu yeni güncelleme ayrıca kamera iyileştirmeleri sunuyor.