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Samsung katlanabilir cihazları güvenlik güncellemelerine ağırlık veriyor

03.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy Z Fold 2 güncellemesi bir süredir beklenen güncellemeler içerisinde yer alıyordu. Bu yeni güncelleme ile birlikte birçok yenilik geldi. İşte merak edilen tüm detaylar.

Samsung katlanabilir cihazları güvenlik güncellemelerine ağırlık veriyor

Samsung tarafından geliştirilen en iyi akıllı telefonlar içerisinde yer alan Galaxy Z Fold 2 güncellemesi bazı yeniliklere ev sahipliği yaptı. Samsung tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefonlar geliştiriciler tarafından çok önemsemiyor. Aklınıza gelebilecek tüm yazılım ve donanım bölümlerinde geliştirmeler açık.

Samsun şirketi bu geliştirmelerin farkında olduğu için yepyeni bir çalışma yürütüyor. Özellikle katlanabilir cihazlarında neredeyse bütün geliştiricilerin tüm bu güncelleme süreçlerine dahil olmasını istiyor. Böylece yeni güncellemeler sayesinde birçok değişiklik ve özellik elde ediliyor.

Samsung tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefonlar Nisan 2021 güncellemesi ile birlikte güvenlik kazandı. Bu güncelleme elbette sadece güvenlik sağlamıyor. Aynı zamanda başka yeni özellikler getirdiğini söyleyebiliriz. Ancak en fazla odaklanılan konunun güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung tarafından geliştirilen bu yeni katlanabilir cihaz kendi içerisinde yer alan tüm güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyor. Fakat geliştirme süreci devam ettiği için henüz birçok açık olduğunu söyleyebiliriz. F916BXXU1DUCE sürüm numarası ile ortaya çıkan bu yeni güncelleme ayrıca kamera iyileştirmeleri sunuyor.

Kamerada ışık koşulları ve daha iyi ISO performansı sunuluyor. Böylece kullanıcıların kamera kullanımında çok daha belirgin bir iyileştirme sağlandı. Samsung katlanabilir akıllı telefonlar alanında bütün bu güncellemeler sayesinde öncü olmayı başarıyor.

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Samsung
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