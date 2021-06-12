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Samsung katlanabilir ekranlı modelleriyle iddialı

12.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda akıllı telefon pazarında bir numara olan Samsung katlanabilir ekranlı modelleriyle de fark yaratacak. İşte detaylar...

Samsung katlanabilir ekranlı modelleriyle iddialı

Hali hazırda akıllı telefon pazarının bir numaralı ismi konumunda yer alan Samsung bu unvanı kaybetmek istemiyor. Yaklaşık olarak 2 yıl önce ilk katlanabilir ekranlı modeliyle yeni bir kulvarın da yolunu açan Güney Koreli teknoloji devi, bu tarafta da rakiplerini geride bırakma niyetinde.

Samsung hali hazırda katlanabilir ekranlı model yelpazesini genişletmek için çalışmalar yürütüyor. Burada asıl vurucu darbe ise fiyat tarafında gelecek. Samsung fiyatları düşürmek için kolları sıvamış durumda. Böylece katlanabilir ekranlı model tarafında da rakiplerinin önüne geçmiş olacak.

Elbette şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Samsung şu anda zaten rakiplerinin hayli önünde. Fakat buradaki temel amaç önümüzdeki süreçte pazara yeni girecek olan isimleri gafil avlamak.

Malum Xiaomi başta olmak üzere pek çok Çinli üreticinin katlanabilir ekranlı model pazarına girme gibi bir düşüncesi var. Samsung uygulayacağı uygun fiyat politikası ile rakiplerini saf dışı bırakmayı planlıyor.

Samsung’un bu konudaki bir diğer planı da rakiplerin amiral gemisi modellerini saf dışı bırakmak. Örneğin katlanabilir ekranlı bir Samsung modeli ile iPhone modeli aynı fiyata satışa sunulursa, kullanıcının tercihini Samsung’dan yana kullanması sağlanacak. Elbette bunun ne derece başarılı olduğunu da zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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