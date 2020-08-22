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Samsung, katlanabilir işini çok sevdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Güney Koreli firma şimdi de uygun fiyatlı katlanabilir telefon üzerinde çalışmaya başladı.

Samsung, katlanabilir işini çok sevdi

Galaxy Fold ile katlanabilir telefon işine giren Samsung, ekranda yaşadığı sorunlardan dolayı bu modeli 2019’un son çeyreğinde satışa sunabilmişti. Sonrasında hemen 1.500 dolarlık Galaxy Z Flip modelini de tanıtan Güney Koreli firma, şimdi de uyun fiyatlı katlanabilir telefon üretme işine girmeye hazırlanıyor.

Samsung’un SM-F415 kod adını taşıyan yeni katlanabiliri 2020 yılı içerisinde tanıtılacak gibi görünüyor. Fiyat konusunda 1.500 dolardan 1.300 dolara kadar indirim yapması beklenen firma, bu modelde maalesef ki donanımdan biraz kısacak.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile geleceği söylenen bu modelin maksimumda 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Yine dikey katlanıp açılacak olan telefonun, Snapdragon 765G yonga setinden besleneceği iddia ediliyor.

Samsung, fiyatı uygun tutmak adına yona seti konusunda çok düşük ihtimal de olsa tercihini MediaTek’ten yana da kullanabilir. Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Fold 2 5G olmak üzere 6 farklı katlanabiliri olan Samsung, bu alanda en çok telefon üreten tek firma konumunda.

Çıkışında yüksek fiyatından dolayı ilgi görmeyeceği söylenen bu segment, görünüşe göre geleceği şekillendirecek. Bu süreçte Samsung’a Apple ve Xiaomi’den de bir karşı hamle gelmesi bekleniyor. Bakalım katlanabilir iPhone modelini yakında görecek miyiz?

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