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Samsung: “Katlanabilir telefon Galaxy Fold’un teslim tarihi kesin değil”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Samsung, yeni nesil 5G sonsuz ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un müşterilerine teslim tarihini teyit edemeyeceğini açıklayarak, önceden sipariş verenlerden özür dilediğini açıkladı.Samsung’un Galaxy Fold’un ekranında problemlerin tespit edilmesinden sonra katlanabilir telefonun küresel satışlarının ertelendiği belirtildi.

Samsung, yeni nesil 5G sonsuz ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un müşterilerine teslim tarihini teyit edemeyeceğini açıklayarak, önceden sipariş verenlerden özür dilediğini açıkladı.
Samsung’un Galaxy Fold’un ekranında problemlerin tespit edilmesinden sonra katlanabilir telefonun küresel satışlarının ertelendiği belirtildi. Firmanın Galaxy Fold için ön sipariş verenlere gönderdiği elektronik postada, “Eğer sizden haber alamazsak ve eğer siparişinizi 31 Mayıs’a kadar göndermezsek, siparişiniz otomatik olarak iptal edilecek” ifadesi yer aldı.

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