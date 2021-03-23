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Samsung katlanabilir telefonunu bir değil, iki kez katlayacak!

23.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung katlanabilir telefon sektöründe bir devrim yaratabilir. Yayınlanan yeni bir rapora bakılırsa Samsung'un bu yıl çıkartacağı katlanabilir akıllı telefon bir değil, iki yerden katlanabilecek. Bugüne dek böyle bir katlanabilir telefon üreten ise olmadı.

Samsung katlanabilir telefonunu bir değil, iki kez katlayacak!

Samsung katlanabilir telefon sektöründe birden fazla rakibe sahip. Güney Koreli teknoloji şirketinin Huawei ve Motorola gibi ciddi rakipleri var. Üstelik Apple'ın da katlanabilir iPhone için çalışmalar yaptığına yönelik söylentiler giderek güçleniyor. Böyle bir ortamda, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip gibi iki farklı katlanabilir akıllı telefonun arkasındaki isim olan Samsung'un nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Gelen son bir rapora göre ise Samsung, önemli bir adım atacak. Üstelik atılan bu adım, katlanabilir telefon sektöründe bir devrime dahi yol açabilir.

SAMSUNG'TAN İKİ KEZ KATLANABİLEN TELEFON GELİYOR

Nikkei Asia'nın raporuna göre Samsung, yeni çift menteşeli bir model üzerinde çalışıyor. Söylenenlere bakılırsa Samsung, çift menteşeli, yani iki kez katlanabilen telefon için birden fazla patent başvurusunda bulundu. Raporun kaynakları, Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold telefonlarının yeni nesillerini piyasaya sürmeyi planladığını da söyledi.

Samsung katlanabilir akıllı telefon

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SAMSUNG BİR İLKE İMZA ATABİLİR

Günümüzde iki kez katlanabilen bir akıllı telefon henüz üretilmedi. Samsung, eğer rakiplerinden önce çift menteşeye sahip bir akıllı telefon tanıtırsa, katlanabilir akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atabilir. Fakat Samsung'un önünde küresel çip krizi gibi büyük bir engel var. Rapordaki birçok kaynak da küresel yonga ve bileşen eksikliğinin Güney Koreli şirketin iddialı planlarını sekteye uğratabileceğini söylüyor. Ancak planlarda bir değişiklik olmazsa iki kez katlanabilen akıllı telefon 2021'in sonunda sahne alabilir. Raporda verilen tarih de bu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Huawei 5G teknolojisi ile Amerikanın sonunu getiriyor. Amerikanın 20 yıl geriden geliyor Çine göre. Geleceğin petrolü 5G dir, yazılımdır, teknolojidir. Gelecekte petrole değil bunlara sahip olan dünyaya hükmedecek

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