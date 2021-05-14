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  4. “Samsung koronavirüs aşısı üretecek” iddiası ortalığı karıştırdı

“Samsung koronavirüs aşısı üretecek” iddiası ortalığı karıştırdı

14.05.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'nin en büyük teknoloji şirketi Samsung'un Moderna ile anlaşarak ülkede koronavirüs aşısı üreteceğine dair iddia ortalığı karıştırdı. Arka arkaya yayınlanan haberler sonrasında Samsung'un hisseleri yüzde 8 arttı.

“Samsung koronavirüs aşısı üretecek” iddiası ortalığı karıştırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ABD merkezli Moderna ile anlaşarak koronavirüs aşısı üreteceğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından uluslararası kamuoyu hareketlendi.

Güney Kore’de yayın yapan Chosun Ilbo isimli gazetenin Samsung’un biyoteknoloji markası Samsung BioLogics’in Moderna ile anlaştığı ve Songdo’da koronavirüs aşısı üreteceğine dair haberinin ardından arka arkaya açıklamalar geldi. Chosun Ilbo gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan hükümet ve ilaç endüstrisinden kaynaklar aşıların sadece iç pazarda kullanılacağını da ekledi.

Bu haberlerin ardından Samsung BioLogics’in hisseleri yüzde 8.7 artarken şirket, “Karar henüz verilmedi. Süreç beklemede” açıklamasını yaptı. Reuters haber ajansı düzenlemeler ve regülasyon dolayısıyla bir ay içerisinde bu konu ile ilgili güncelleme yapılacağını aktardı.

Samsung BioLogics’in hisseleri yüzde 8.7 artarak 833.18 dolara çıkarken Güney Kore borsasının genelinden de daha iyi performans gösterdi. Geçen haftalarda Güney Kore ile Pfizer’ın da benzer bir anlaşama yaptığı iddia edilmiş fakat bu iddialar yalanlanmıştı.

Samsung BioLogics, Eli Lilly and Co isimli şirketin geliştirdiği antikor tedavisini üretme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsung Aşı

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