Samsung Koronavirüs nedeniyle üretim yapamıyor

Özellikle de yonga setleri şirketin en çok yoğunlaştığı kategoriler arasında yer alıyordu. Şirket hali hazırda 3nm geliştirme sürecine sahip yonga setlerinin üretimi konusunda TSMC ile yarışabilecek kadar güçlü bir konuma yükselmişti. Şimdi ise bu avantajını kaybedebilir.

YONGA SETLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Birçok akıllı telefon şirketi gibi Samsung da büyük bir yavaşlama içerisinde. Her ne kadar akıllı telefon üretimi ile ilgili sorunlar daha az yaşansa bile, özellikle yonga setleri büyük sıkıntı.

Samsung, son yıllarda yaptığı atak ile birlikte Qualcomm ve MediaTek’in ardında 3. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Koronavirüs dalgasının her yere yayılması ile birlikte şimdilerde üretim yapamaz hale geldi. Oysaki Samsung, 3nm’lik yonga setini üreten ilk şirket olmayı çok istiyordu.

Dünyanın en büyük üretici şirketlerinden olan Samsung normal şartlarda 3nm’lik yonga setini 2021 yılında çıkaracaktı. Şimdi ise bu planı bir yıl erteledi. Samsung 2022 yılında bu yonga setlerini üretmeyi düşünüyor. Sizce bu virüs dalgası Samsung’u daha başka hangi yönlerden etkileyebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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