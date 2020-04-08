HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Koronavirüs nedeniyle üretim yapamıyor

Samsung Koronavirüs nedeniyle üretim yapamıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Güney Koreli şirket, Ar-Ge çalışmalarına son zamanlarda büyük bir yoğunluk vermişti. Ancak Samsung koronavirüs darbesi ile karşı karşıya.

Samsung Koronavirüs nedeniyle üretim yapamıyor

Özellikle de yonga setleri şirketin en çok yoğunlaştığı kategoriler arasında yer alıyordu. Şirket hali hazırda 3nm geliştirme sürecine sahip yonga setlerinin üretimi konusunda TSMC ile yarışabilecek kadar güçlü bir konuma yükselmişti. Şimdi ise bu avantajını kaybedebilir.

YONGA SETLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Birçok akıllı telefon şirketi gibi Samsung da büyük bir yavaşlama içerisinde. Her ne kadar akıllı telefon üretimi ile ilgili sorunlar daha az yaşansa bile, özellikle yonga setleri büyük sıkıntı.

Samsung, son yıllarda yaptığı atak ile birlikte Qualcomm ve MediaTek’in ardında 3. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Koronavirüs dalgasının her yere yayılması ile birlikte şimdilerde üretim yapamaz hale geldi. Oysaki Samsung, 3nm’lik yonga setini üreten ilk şirket olmayı çok istiyordu.

Dünyanın en büyük üretici şirketlerinden olan Samsung normal şartlarda 3nm’lik yonga setini 2021 yılında çıkaracaktı. Şimdi ise bu planı bir yıl erteledi. Samsung 2022 yılında bu yonga setlerini üretmeyi düşünüyor. Sizce bu virüs dalgası Samsung’u daha başka hangi yönlerden etkileyebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Zoom nedir? Nasıl kullanılır? Güvenli mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacakKoronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung koronavirüs yonga seti

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maske kullanımı virüslerden koruma sağlıyor mu?

Maske kullanımı virüslerden koruma sağlıyor mu?

Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

Koronavirüs salgınından dolayı 500.000 dolar dağıtacak

Dünyanın en küçük dizüstü PC’lerinden biri

Dünyanın en küçük dizüstü PC’lerinden biri

Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

Google Haritalar, COVID-19 salgını için düğmeye bastı

OPPO Ace 2 5G için tarih verildi

OPPO Ace 2 5G için tarih verildi

Google telefon uygulaması güncellendi

Google telefon uygulaması güncellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.