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Samsung’lardaki o sorun büyüyor! Bankalar kısıtlama getirdi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

Galaxy S10 ile ortaya çıkan parmak izi sorunu krizi büyüyor. Samsung tarafından doğrulanan sorun için bankalar da kendi güvenlik çözümlerini oluşturmaya başladı. Bazı banka uygulamaları parmak izi ile girişi Galaxy S10 serisi akıllı telefonlar için devre dışı bıraktı.

Samsung’lardaki o sorun büyüyor! Bankalar kısıtlama getirdi

Galaxy S10 parmak izi sorunu geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Bir kullanıcı tarafından yüklenen video ile ortaya çıkan sorun yüzünden Galaxy S10’un ekran altı parmak izi okuyucusunu önceden taratılmış herhangi bir şeffaf kılıf ile atlatmak mümkün hale geliyordu. Hal böyle olunca güvenliklerinin tehlikede olduğunu düşünen birçok Samsung Galaxy S10 kullanıcısı da Samsung’u eleştirerek hedef almıştı. Samsung da artan eleştirileri dikkate almış ve hızlıca bir güncelleme yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak bazı bankalar Samsung’un güvenlik güncellemesini beklemeden çoktan kendi önlemlerini almaya başladı.

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GALAXY S10’LARIN BANKA UYGULAMALARINA GİRİŞİ YASAK

İngiltere’deki Reddit kullanıcılarının paylaştığı bilgilere göre NatWest ve Nationwide Building Society gibi bankalar Android uygulamalarından Galaxy S10 kullanan müşterilerinin güvenliklerini sağlamak amacıyla parmak izi ile giriş yöntemini kaldırdı. İsrail’de faaliyet gösteren bir başka banka da İngiliz bankalarının izinden gitti ve o da parmak izi ile girişi Galaxy S10 kullanıcıları için devre dışı bıraktı.

GÜNCELLEME SONRASI BANKALAR PARMAK İZİ KISITLAMASINI KALDIRACAK

Galaxy S10 parmak izi sorununun çözülmesiyle birlikte bankaların da uygulamalarından kısıtlamaları kaldırması bekleniyor. Henüz Galaxy S10 5G modeline gelen parmak izi güncellemesini çok yakın bir zamanda sorundan etkilenen Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus gibi akıllı telefon modelleri de alacak. Böylece söz konusu can sıkıcı sorun ortadan kaldırılmış olacak.


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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy S10 parmak izi Sorun

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