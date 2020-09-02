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Samsung LCD tesisini TCL’e satma kararı aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, LCD tesisini TCL’e sattı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Samsung LCD tesisini TCL’e satma kararı aldı

Samsung şu sıralar ürettiği akıllı telefonlarla ön plana çıkmış olsa da Güney Koreli teknoloji devinin asıl üretim alanı ekran teknolojileri diyebiliriz. Öyle ki Samsung ve LG tüm dünyadaki OLED ekran pazarının yüzde 90’lık bir kısmında hükmediyor. Buradaki aslan payı da Samsung’a ait.

Kısaca özetlemek gerekirse Samsung’un ekran teknolojileri tarafında dünyanın bir numarası olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Son dönemde iyiden iyiye OLED ekranlar üzerine yoğunlaşmaya başlayan Samsung beklenmedik bir karar aldı. Güney Koreli teknoloji devi Çin’de yer alan devasa LCD üretim tesisini TCL’e satma kararı aldı.

SAMSUNG'UN LCD TESİSİ CSOT'A GEÇTİ

Bu anlaşma sonucunda Samsung’un LCD üretim tesisi TCL bünyesindeki CSOT şirketine geçmiş oldu. Tesisin yüzde 60’ı direkt olarak CSOT’a devredilirken yüzde 10’u TCL’e geri kalan kısmı ise Suzhou hükümetine verildi.

Şimdiye kadar Samsung’un en büyük LCD tesisi olan Suzhou’daki bu fabrika artık TCL markası altındaki CSOT için çalışacak.

Sadece bu hamleyle bile Samsung’un LCD üretimini bırakmaya çalıştığını söylemek mümkün. Az önce de belirttiğimiz üzere, Samsung bu saatten sonra yalnızca OLED ekran üretimi gerçekleştirecektir. Zira OLED ekran pazarında çok daha fazla müşteri potansiyeli mevcut. TCL bu satış işlemi için Samsung’a toplamda 1.8 milyar dolar ödeme yapacak.

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