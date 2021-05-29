Samsung liderliği ele aldı

Akıllı telefon başta olmak üzere şirketler arasında devasa bir rekabet var. Neredeyse bütün markalar elektronik cihazlar üretme konusunda birbiriyle yarışıyor. Peki Samsung bu yarışın neresinde. İşin akıllı telefon kısmına bakacak olursak firma büyük bir fark atamadı. En yakın rakipleri olan Apple ve Xiaomi ise sıkıştırmaya devam ediyor.

Samsung, TV alanında liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Şirketin özellikle Ocak ve Mart ayları arasındaki satış gelirleri TV pazarı açısından değerlendirirsek yüzde 32,9 seviyesine kadar ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreği değerlendirildiğinde LG markasının en yakın rakip olduğu ortaya çıktı. Ancak o bile yüzde 19,2 gibi bir bölümü domine edebiliyor.

Şirketin özellikle Premium ve OLED TV konusunda ön plana çıktığı görülüyor. Fiyat bakımından değerlendirildiğinde 2500 dolar üzerindeki Akıllı TV alanlarında Samsung sektörün yüzde 46,6 gibi bir bölümünü eline aldı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketleri içerisinde yer alan Samsung, LG ve Sony ile rekabet etmeye devam ediyor. Aradaki fark yüzde 24 boyutlarına kadar ulaştı. Buna rağmen Samsung bir türlü liderliği elden bırakmıyor.

Özellikle katlanabilir akıllı televizyonlar sektörü yeniden domine edebilir. Eğer Samsung bu alanda da yatırımlarını devam ettirirse onun aradaki farkı açacağı tahmin ediliyor.

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