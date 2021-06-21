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  4. Samsung M serisinin yeni üyesi Galaxy M32'yi tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung M serisinin yeni üyesi Galaxy M32'yi tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

21.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy M32'yi duyurdu. Galaxy M32'yi şimdiye kadar bir M Serisi akıllı telefondaki en parlak ve en güçlü ekran olarak lanse eden Samsung, Galaxy M32'nin fiyatını da açıkladı.

Samsung M serisinin yeni üyesi Galaxy M32'yi tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy M32 hakkında bir süredir bazı söylentiler vardı. Üstelik telefonun özelliklerine dair bazı bilgiler de gelmişti. Nitekim Samsung bizleri fazla bekletmedi ve Galaxy M32'yi resmen duyurdu.

SAMSUNG GALAXY M32'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy M32'nin özellikleri arasında 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekranın altında bizleri MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı karşılıyor. Galaxy M32, 25W hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor ve telefonun kutusundan 15W hızlı şarj cihazı çıkıyor.

Galaxy M32 özellikleri

Galaxy M32'nin arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefon Siyah ve Açık Mavi renk seçeneklerine sahip.

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İŞTE SAMSUNG GALAXY M32'NİN FİYATI

Galaxy M32'nin fiyatı Hindistan'da yaklaşık 202 dolardan (4 GB RAM + 64 GB depolama) başlıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip model ise yaklaşık 229 dolardan piyasaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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