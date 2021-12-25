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Samsung Monitörler HDR10+ GAMING desteği sunacak

25.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Electronics, oyun tutkunlarına sürükleyici ve ultra hızlı HDR oyun deneyimi sunmak amacıyla bazı 2022 model 4K ve 8K TV'lerinde ve oyun monitörlerinde yeni HDR10+ GAMING standardının destekleneceğini açıkladı.

Samsung Monitörler HDR10+ GAMING desteği sunacak

Yeni ve son teknoloji HDR oyun teknolojisi, tamamı NVIDIA GPU'lar tarafından desteklenen 4K ve 8K oyunlarla beraber CES 2022 etkinliğinde duyurulacak. HDR10+ Technologies LLC tarafından geliştirilen bu yeni standart; oyun geliştiricilerine oyun konsolları ve PC'ler de dâhil çeşitli giriş kaynakları için çeşitli ekran teknolojilerinde manüel ayar gerekmeden çarpıcı ve tutarlı bir HDR oyun deneyimi sunabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm araçları sağlıyor.

Samsung'un 2022 TV ve oyun monitörü serisi, oyun geliştiricilerinin taleplerini karşılamak için çarpıcı görüntü kalitesi sağlayan otomatik HDR ayarına izin vererek HDR10+ GAMING standardını destekleyecek. Bu sayede oyun tutkunları bugüne kadarki en duyarlı ve aslına uygun oyun deneyimlerinden birine kavuşacak. Oyun motoru, daha önceleri sadece film ve televizyon içeriğiyle mümkün olan şekilde, oyunlar yüklendiğinde elle ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak video oyun içeriğini gerçek zamanlı ve otomatik olarak optimize ediyor. Bu özellik sayesinde oyuncuların ekrandaki her şeyi görüp tepki verebilmeleri için ekranda hem gölge hem de aydınlık alanlardaki ayrıntılar korunabiliyor. Özellik aynı zamanda ekranı “gerçek referans moduna” alarak renkleri iyileştirerek oyuncuların oyun ayarlarıyla zaman kaybetmesini engelliyor.

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SEKTÖRDE DAHA DA YAYGINLAŞIYOR

HDR10+, daha doğru renk ifadesi ile parlaklık ve karşıtlığı her sahnede ve karede optimize ederek üstün görüntü kalitesi sağlıyor. Dört yıl önce piyasaya çıkan HDR10+, 128 iş ortağının ve 28'den fazla üreticinin TV'leri, projektörleri, akıllı telefonları ve tabletleri dâhil olmak üzere 4.000'den fazla desteklenen cihazla sektörde güçlü bir biçimde yaygınlaştı. HDR10+'ın meta verileri, sağladıkları esnek referans tonu ve eşleme eğrisi tanımıyla, içerik oluşturucuların tasarladıkları görselleri etkileyici ve aslına uygun bir biçimde ekranlara taşıyabilmelerini sağlıyor. NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi, RTX 20 Serisi ve GTX 16 Serisi GPU'lar da, 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan sürücülerle HDR10+ GAMING standardını destekleyecek.

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Samsung
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