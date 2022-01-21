Samsung, Müslüman annenin drag queen oğluna sarıldığı reklam filmini geri çekti

Samsung, Singapur'da Müslüman bir annenin drag queen oğluna desteğini yansıtan reklam filmini tepkiler üzerine geri çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dört dakikalık reklam filmini ''LGBT+ ideolojisini yayma girişimi'' diye niteledi. Bazı kullanıcılar da filmin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Samsung, Facebook'ta yayımladığı açıklamada bazı kesimler için ''incitici'' olabilecek reklamın tüm sosyal medya platformlarından kaldırıldığını duyurdu.

Singapur, LGBT+ konularında büyük ölçüde muhafazakâr bir ülke.

'Kalbini dinle'

''Kalbini dinle'' sloganıyla yayımlanan videoda Samsung'un gürültü önleyici kulaklık ve nabız ölçen akıllı saatlerinin reklamı yapılıyor.

Filmde dört kişi, sevdikleri kişilerin duygu yüklü mesajlarını dinliyor. Bu kişilerden biri, drag queen olan oğlunun mesajını dinleyen başörtülü Müslüman bir anne.

Vyla Virus adlı oğlu mesajında annesine ''Sevgili Anne. Birçok kişinin senin gibi anlayışlı ve açık fikirli annesi yoktur. Ve kalbim sana ne kadar teşekkür etse azdır'' diyor.

Mesajın devamında Vyla, ''Oğlu drag gösterisi yaptığı için insanların kendisini yargılamasına ve farklı gözle bakmasına aldırmayan'' annesinin gösterisini izlemesini ''hayatının en değerli ve gurur verici anı'' diye niteliyor.

Reklam filmi, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

'Eşcinselliği ana akım haline getirme çabası'

Syed Dan adlı bir kullanıcı Facebook'ta ''Muhafazakâr bir toplumda eşcinsellik ve transgenderizmi ana akım haline getirme ideolojisine karşıyız'' dedi ve bunun Müslüman Malay toplumu içindeki uyumu bozduğunu savundu.

Muhammed Zuhaili adlı başka bir kullanıcı ise videonun ''Müslümanlar arasındaki kafa karışıklığı ve soru işaretlerini su yüzüne çıkardı' dedi.

Singapur'da tamamı olmasa da etnik Malay azınlığı mensupları kendilerini dindar Müslüman olarak tanımlıyor.

'Annenin çocuğuna sevgisi nasıl incitici olur?'

Bununla birlikte sosyal medyada bazı kullanıcılar reklam filmine destek belirtti.

Bir Instagram kullanıcısı "Bir annenin çocuğuna sevgisi nasıl incitici ve tehditkar bulunur?'' dedi.

Bazı kullanıcılar da inovasyon ve büyümenin ''çeşitlilik ve kapsayıcılıkla mümkün olduğunu söyleyen Samsung'un reklamı kaldırarak kendisiyle çeliştiğini belirtti.

Bir Facebook kullanıcısı ''Reklam yasalara aykırı değil ve dışlanmış insanların kabulü konusunda pozitif bir mesaj veriyorsa Samsung eleştirilere kulak asmamalı'' diye yazdı.

Yerel LGBTQ grupları da Samsung'un reklamı kaldırmasının düş kırıklığı yarattığını söyledi.

Oogachaga adlı yerel LGBTQ+ grubunun Hilmi adlı yöneticisi ''Malay mensubu bir eşcinsel birey olarak muhafazakâr değerleri olan bir grubun dayatmasıyla koşulsuz sevgiyi anlatan bir videonun aniden kaldırılmasına tanık olmak çok üzücü'' dedi.



