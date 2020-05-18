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Samsung NX300’e ilgi arttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Akıllı teknoloji dünyasının lideri olan Samsung, her geçen gün yeni bir cihaz ile karşımıza çıkıyor. İşte son örnek Samsung NX300 kamera.

Samsung NX300’e ilgi arttı

Geçtiğimiz aylarda da Galaxy Camera’nın tanıtılması ile Samsung, hızını alamamış olacak ki yeni bir teknoloji ile geliştirmiş olduğu Samsung NX300 cihazıyla da çok ses getirdi. Samsung’un aynasız fotoğraf makinesi ailesinin yeni modeli olan NX300 özellikle yurt dışında çok popüler.

3 boyutlu fotoğraf çekebilen yeni model 20.3 Megapiksel çözünürlük sunmakta. Son yılların yükselen trendi olan bu aynasız fotoğraf makinelerine her geçen gün farklı seçenekler eklenmekte. Ürettiği aynası bulunmayan fotoğraf makinelerini NX ismi ile piyasaya süren Samsung, NX300 modeli ile de büyük ses getirdi.

RAW ve JPEG desteğinin bulunması, 25600′de kadar çıkabilen ISO, döndürülebilir 3.3 inçlik OLED ekrana sahip, Full HD video kayıt ve kablosuz ağlara bağlanma özelliği de bulunmakta.

CİHAZIN DİĞER ÖZELLİKLERİNE BAKTIĞIMIZ ZAMAN İSE;

3 boyutlu fotoğraf çekebiliyor. NX300′ün en önemli özelliğinden biri ise ayrı olarak satılan ve 500 Dolar fiyat etiketine sahip NX 45mm f1.8 2D/3D objektifle üç boyutlu fotoğraf da çekebilmesidir. Bu özel sadece üç boyutlu değil normal fotoğraf çekimleri de yapabilmekte. Bunun yanın sıra cihaz, 3 boyutlu şekilde video da çekebiliyor.

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