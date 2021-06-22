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Samsung, Odyssey oyun monitörlerini tanıttı

22.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, 144Hz’de 4K yapabilen kavisli bir model yerine düz bir model de dahil olmak üzere Odyssey oyun monitörlerini tanıttı. Ayrıca, şirket bütçe odaklı 1080P ekranla birlikte HDR10 destekli bir QHD model de duyurdu.

Samsung, Odyssey oyun monitörlerini tanıttı

Samsung’un kıvrımlı G9 ve G7 modellerinden farklı olarak Odyssey G7 28 (G70) düz bir panele sahip ve QLED teknolojisi yerine IPS kullanıyor. HDMI 2.1 uyumluluğu ile 144Hz’e kadar 4K yapabilir, yani cihaz Sony’nin PS5 ve Xbox Series X modellerini 4K 120Hz’de destekleme kapasitesine sahip. Ayrıca 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açıları, 1 milisaniye yanıt süreleri ve AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC ile uyumluluk sunuyor.

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QLED yerine IPS ile, kavisli G7 ve G9 modelleri kadar parlak değil, ancak yine de sadece 8 bit renk desteğine rağmen, sırasıyla 350 ve 400 nit ortalama ve en yüksek parlaklık seviyeleriyle VESA HDR400 desteği sunuyor. Bu cihazı oldukça iyi bir sekmeye koyuyor.

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Şirket ayrıca 165Hz yenileme, 1 milisaniye tepki süresi ve G-SYNC/FreeSync Premium uyumluluğu ile G5 27 (G50A) QHD (2.560 x 1.440) düz modelini de tanıttı. VESA HDR400 uyumlu olmasa da, 400 nit en yüksek parlaklığa ve 10 bit desteğine sahip bir IPS monitör için oldukça parlak ve renk açısından doğru.

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Son olarak Samsung, AMD FreeSync Premium uyumluluğu ile birlikte 144Hz yenileme hızına ve 1 milisaniye yenileme hızına sahip bir çift 1080p modeli olan G3 27 ve G3 24 (G30A) modellerini de tanıttı. G3 modelleri 1 Temmuz’da Amazon’da sırasıyla 27 ve 24 inç modeller için 250 dolar ve 220 dolar karşılığında satışa sunulacak. Samsung, yeni G7 ve G5 modelleri için ise henüz fiyatlandırmasını açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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