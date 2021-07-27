Samsung onayladı! Katlanabilir telefonlara S Pen desteği

Samsung'un 11 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğine az bir süre kaldı. Etkinlikte pek fazla sürpriz beklenmiyor. Çünkü sızıntılar, daha şimdiden etkinlikte tanıtılacak Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2'yi ortaya çıkardı. Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh ise blog yazısında yeni Galaxy Z serisinin tanıtılacağını kabul ederek, yeni katlanabilir telefonlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

EN YENİ VE EN İYİ GALAXY Z SERİSİ GELİYOR

TM Roh, "Önümüzdeki günlerde, akıllı telefon kategorisini yeniden şekillendirerek deneyimlerinizi yeni baştan tasarlamanızı sağlayacak en yeni ve en iyi Galaxy Z serisini tanıtacağız." ifadesini kullandı. TM Roh ayrıca, "Çok yakında duyuracağımız, yepyeni ve muhteşem çoklu görev yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarımızın artık dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Anlaşılan o ki yeni Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, önceki modellerden daha dayanıklı olacak.

Samsung'un üst yöneticisi, üçüncü nesil Galaxy Z telefonlara daha da fazla partner uygulaması eklediklerini, piyasaya sunulacak yeni Galaxy Z Fold'un akıllı telefon ve tabletlerdeki en iyi özellikleri, Yeni Z Flip'in ise çok daha rafine bir tarzı daha dayanıklı ve güçlü malzemelerle bir araya getirdiğini söyledi.

KATLANABİLİR TELEFONLAR İÇİN S PEN AÇIKLAMASI

Yeni katlanabilir telefonlar hakkındaki en önemli detay ise yazının sonunda saklıydı. TM Roh, bu bölümde katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen'i resmen onayladı. "Yeni bir Galaxy Note geliştirmek yerine, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getiriyoruz." diyen TM Roh, "Yeni Galaxy Z ailemizi ve katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen’in de dahil olduğu katlanabilir cihaz yeniliklerini paylaşırken, hepinizi bizlere eşlik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

