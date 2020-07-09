Samsung One UI 2.1 arayüzünü diğer telefonlarına da getiriyor

OTA üzerinden yayınlanacak arayüz güncellemesi ile özellikle kamera konusundaki yenilikler kullanıcıların çok hoşuna gidecek. Kameranın yanı sıra paylaşma konusunda da hızlı paylaşma özelliğini de sisteme ekleyecek olan Samsung, muhtemelen 2020 bitmeden tüm yeni orta segment telefonlarına bu özellikleri ekleyecek. Güncelleme ile gelecek olan yeniliklerin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.
Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.
Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.
Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.
Özel Filtre: En sevdiğiniz fotoğraftan ilham alan renk ve stillerle kendi filtrenizi oluşturmanızı sağlıyor.
Profesyonel Video: ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapmanıza izin vererek daha da fazla kontrol sağlar. Video kaydederken ön ve arka kameralar arasında da geçiş yapabilirsiniz.
Temiz Galeri Görünümü: AI destekli özellik ile Galeri uygulaması, daha düzenli bir galeri için aynı konunun benzer çekimlerini otomatik olarak gruplandırır. Kullanıcılar benzer çekimleri kolayca inceleyebilir ve fotoğraf grubunun küçük resmi olarak sunmak için favorilerini seçebilir. Galerideki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir ve fotoğrafları istediğiniz boyuta kırpmak için sol üst köşede bulunan Hızlı Kırp düğmesine basabilirsiniz.
Hızlı Paylaşım: Kişilerinizden hangilerinin yakında olduğunu görebilir ve fotoğraf, video ve hatta büyük dosyaları birden fazla kişiyle paylaşabilirsiniz.
Müzik Paylaşımı: Eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızı uzatabilirsiniz ve bir arkadaşınızın müziğini hoparlörde veya araç müzik setinde çalması için bağlantıyı kesmeniz gerekmez.
MX Master 3 ve MX Keys klavye mouse Mac kullanıcılarına özel tasarlandı
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