Samsung One UI 2.1 arayüzünü diğer telefonlarına da getiriyor

OTA üzerinden yayınlanacak arayüz güncellemesi ile özellikle kamera konusundaki yenilikler kullanıcıların çok hoşuna gidecek. Kameranın yanı sıra paylaşma konusunda da hızlı paylaşma özelliğini de sisteme ekleyecek olan Samsung, muhtemelen 2020 bitmeden tüm yeni orta segment telefonlarına bu özellikleri ekleyecek. Güncelleme ile gelecek olan yeniliklerin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İŞTE GALAXY A51 VE GALAXY A71'E GELECEK ÖZELLİKLER

AR Zone: AR Zone sayesinde artırılmış gerçeklik çıkartmalarını Note 9’da da kullanabileceksiniz.

Tek Çekim: Entegre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak daha net fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek çekim özelliği 10 saniyeye kadar fotoğraf ve video çekmek için kamera sistemini ve yapay zekayı kullanıyor ve en iyi fotoğrafı size sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu: Düşük ışıkta bile daha da net ve kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek bu özellik ile mümkün olacak.

Gece Hyperlapse: Bu özellik ile çok daha düşük ışıkta bile daha da net fotoğraflar ve videolar çekebileceksiniz. Ancak bu özelliğin pozlama süresinin çok uzun olacağını belirtelim.