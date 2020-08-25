Samsung One UI 2.5 güncellemesini yayınlandı

Güncelleme, gelişmiş profesyonel video ve ses kontrolleri, Sesli Yer İmlerine sahip güncellenmiş bir Samsung Notes uygulaması, Wireless DeX desteği ve daha fazlası dahil olmak üzere; Galaxy Note20 serisinden eski Galaxy telefonlarına birçok özelliği getiriyor.

Galaxy S20 serisi kullanıcıları artık Pro Modunda video çekerken sesin yönünü seçme desteğine sahip olacak. Galaxy Buds bağlıysa, kullanıcılar bunları ses kaynağı olarak seçebilir. Galaxy S20, daha iyi ses kontrollerinin yanı sıra, 8K çözünürlükte 21: 9’da yerel olarak video çekmeyi de destekleyecek.

OneUI 2.5 ile Samsung Notes, Audio Bookmark adlı bir özellik ile oldukça güzel bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar, notlarını ses kayıtlarıyla senkronize edebilecek ve daha sonra notları gözden geçirirken dinleyebilecekler. Bununla birlikte Samsung Notes, PDF’lere açıklama ekleyebiliyor. Samsung Notes’un Otomatik kaydetme ve eşitleme işlevi, notları Samsung akıllı telefonlar, tabletler ve Windows PC’ler arasında senkronize edecek.

Kablosuz Dex desteği ilk olarak Galaxy Note20 serisi ile tanıtılmıştı. Bu özellik kullanıcıların akıllı telefonlarını çoklu parmak hareketlerini destekleyen ikinci bir ekran olarak kullanmalarına olanak sağlıyordu. Şimdi güncellemeyle bu özellik daha fazla cihaza geliyor.