Samsung One UI 3.0 güncellemesi hangi modellere gelecek?

Güney Koreli firma, ilk olarak Galaxy S20 ailesi üzerinden Android 11 tabanlı yeni arayüzünün testlerine başlayacaklarını açıkladı. Bu yeni arayüz, ilk olarak Galaxy S20, Note 20, S10 ve Note 10 ailelerine gelecek. Daha sonra Android 11 ile diğer Galaxy modelleri de yeni arayüzden faydalanabilecek.

Şimdilik hangi yenilikler ile geleceği açıklanmayan yeni arayüzün, gözle görünür büyük çaplı yenilik sunacağı ortada. iOS’in kendini tekrar edip durmasını fırsata çevirip One UI’a büyük yatırım yapan Samsung, bunun meyvesini 2021’de fazlasıyla toplayacak gibi görünüyor.

ANDROID 11 ALACAK GALAXY MODELLERİ

-Galaxy A01

-Galaxy A10

-Galaxy A10e

-Galaxy A10s

-Galaxy A11

-Galaxy A20

-Galaxy A20e

-Galaxy A20s

-Galaxy A21

-Galaxy A21s

-Galaxy A30

-Galaxy A30s

-Galaxy A31

-Galaxy A40

-Galaxy A41

-Galaxy A50

-Galaxy A50s

-Galaxy A51

-Galaxy A51 5G

-Galaxy A60

-Galaxy A70

-Galaxy A70s

-Galaxy A71

-Galaxy A71 5G

-Galaxy A80

-Galaxy A8s

-Galaxy A90 5G

-Galaxy M01

-Galaxy M11

-Galaxy M21

-Galaxy M30s

-Galaxy M31

-Galaxy M40

-Galaxy Xcover 4s

-Galaxy Xcover FieldPro

-Galaxy Xcover Pro

-Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G

-Galaxy S10 Lite

-Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)

-Galaxy Note 10 Lite

-Galaxy Fold (LTE/5G)

-Galaxy Z Flip

-Galaxy Tab S5e

-Galaxy Tab S6

-Galaxy Tab S6 Lite

-Galaxy Tab A 10.1 2019

-Galaxy Tab A 8.0 2019

-Galaxy Tab Active Pro

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