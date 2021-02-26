Samsung, One UI 3.1 arayüzüne geçiyor

Samsung akıllı telefonlar için, özellikle de geçen yılın amiral gemileri için büyük bir gün. Bugünden itibaren Galaxy Note 10 serisi Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini almaya başlayacak. Elbette, diğer Android güncellemeleri gibi önce belirli bir bölgeye sunulacak. Bu süreç ise bir hafta kadar sürecek. Ancak neticede yeni aygıt yazılımının dağıtımı başlıyor. Almanya’daki Galaxy Note 10 ve Galaxy Note10+ telefonlarına şimdiden bir güncelleme geliyor. Büyük sorunlar ortaya çıkmazsa yakında diğer Avrupa ülkelerine de aktarım başlayacak. Güncelleme N97xFXXU6FUBD model numarasını taşıyor ve boyutu 1 GB’ın biraz üzerinde. Paket, en son Mart 2021 güvenlik yamasının yanı sıra, Göz Konforu Kalkanı (daha önce Mavi Işık Filtresi olarak adlandırılıyordu) ve Özel Paylaşım gibi özellikler de getiriyor.

Değişikliklere ek olarak kamera performansında da iyileştirmeler oldu. Bir diğer özellik ise telefonun, sosyal medyada paylaşmadan önce takvimden tarihleri ve adresleri alabilmesi. Ayrıca önceden çekilmiş fotoğraflardaki konum bilgilerini de silebilecek.