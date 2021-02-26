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Samsung, One UI 3.1 arayüzüne geçiyor

26.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Samsung, One UI 3.1 arayüzüne geçiyor

Önceki amiral gemileri şimdiden yeni arayüze yavaş yavaş geçmeye başladı. Şimdi ise One UI 3.1 alma sırası Samsung Galaxy Note 10 serisine geldi.

Samsung akıllı telefonlar için, özellikle de geçen yılın amiral gemileri için büyük bir gün. Bugünden itibaren Galaxy Note 10 serisi Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini almaya başlayacak. Elbette, diğer Android güncellemeleri gibi önce belirli bir bölgeye sunulacak. Bu süreç ise bir hafta kadar sürecek. Ancak neticede yeni aygıt yazılımının dağıtımı başlıyor. Almanya’daki Galaxy Note 10 ve Galaxy Note10+ telefonlarına şimdiden bir güncelleme geliyor. Büyük sorunlar ortaya çıkmazsa yakında diğer Avrupa ülkelerine de aktarım başlayacak. Güncelleme N97xFXXU6FUBD model numarasını taşıyor ve boyutu 1 GB’ın biraz üzerinde. Paket, en son Mart 2021 güvenlik yamasının yanı sıra, Göz Konforu Kalkanı (daha önce Mavi Işık Filtresi olarak adlandırılıyordu) ve Özel Paylaşım gibi özellikler de getiriyor.

Değişikliklere ek olarak kamera performansında da iyileştirmeler oldu. Bir diğer özellik ise telefonun, sosyal medyada paylaşmadan önce takvimden tarihleri ve adresleri alabilmesi. Ayrıca önceden çekilmiş fotoğraflardaki konum bilgilerini de silebilecek.

GALAXY NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Note 10 da 6.3 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor. Dinamik AMOLED ve HDR10+ teknolojisine sahip. Bu sayede çekilen fotoğraflar daha canlı ve daha net görüyor. Ekran çözünürlüğü ise 2280 x 1080 piksel.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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