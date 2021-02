Samsung, One UI 3.1 güncellemesini duyurdu! İşte One UI 3.1 güncellemesi alacak telefonlar

Samsung One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firmanın akıllı telefonlardaki görsel yüzü olan One UI, One UI 3.0 ile yeni ve farklı özellikler kazanmıştı. Samsung şimdi ise One UI 3.1 güncellemesi için müjde verdi. Samsung'un duyurusuna göre One UI 3.1 güncellemesi bazı Samsung akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı.

ONE UI 3.1 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

One UI 3.1 güncellemesi, özellikle kamera tarafına birçok değişiklik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelen Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliğine ek olarak, kullanıcılar yeni Nesne Silme aracını da kullanabiliyor. Yeni Nesil Silme aracı ile fotoğraflardaki istenmeyen kısımlar silinebiliyor. Gelişmiş dokunmatik otomatik odaklayıcı ve otomatik pozlama denetimi özellikleri de gelişmiş bir şekilde One UI 3.1 güncellemesinde bulunuyor.

Bu noktada Çoklu Mikrofonla Kayıt özelliğini de unutmamak gerek. One UI 3.1 güncellemesi, bu özellik sayesinde Profesyonel Video modunda hem telefondan hem de Galaxy Buds Pro gibi bluetooth cihazlarından ses kaydı alıyor. Buna ek olarak, One UI 3.1 arayüzünde gün içinde mavi ışığı otomatik olarak ayarlayan yeni Göz Koruma Kalkanı modunun yer aldığını belirtelim.