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Samsung, One UI 3.1 güncellemesini duyurdu! İşte One UI 3.1 güncellemesi alacak telefonlar

24.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Samsung, One UI 3.1 güncellemesini duyurdu! İşte One UI 3.1 güncellemesi alacak telefonlar

Samsung One UI 3.1 güncellemesini dağıtmaya başladığını duyurdu. One UI 3.1 güncellemesi Samsung markalı cihazlara yeni özellikler kazandıracak. İşte One UI 3.1 güncellemesi alacak akıllı telefonlar ve tabletler!

Samsung One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Firmanın akıllı telefonlardaki görsel yüzü olan One UI, One UI 3.0 ile yeni ve farklı özellikler kazanmıştı. Samsung şimdi ise One UI 3.1 güncellemesi için müjde verdi. Samsung'un duyurusuna göre One UI 3.1 güncellemesi bazı Samsung akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı.

ONE UI 3.1 GÜNCELLEMESİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

One UI 3.1 güncellemesi, özellikle kamera tarafına birçok değişiklik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelen Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliğine ek olarak, kullanıcılar yeni Nesne Silme aracını da kullanabiliyor. Yeni Nesil Silme aracı ile fotoğraflardaki istenmeyen kısımlar silinebiliyor. Gelişmiş dokunmatik otomatik odaklayıcı ve otomatik pozlama denetimi özellikleri de gelişmiş bir şekilde One UI 3.1 güncellemesinde bulunuyor.

One UI 3.1 güncellemesi

Bu noktada Çoklu Mikrofonla Kayıt özelliğini de unutmamak gerek. One UI 3.1 güncellemesi, bu özellik sayesinde Profesyonel Video modunda hem telefondan hem de Galaxy Buds Pro gibi bluetooth cihazlarından ses kaydı alıyor. Buna ek olarak, One UI 3.1 arayüzünde gün içinde mavi ışığı otomatik olarak ayarlayan yeni Göz Koruma Kalkanı modunun yer aldığını belirtelim.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung

ONE UI 3.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK AKILLI TELEFONLAR

Samsung, One UI 3.1 güncellemesinin bazı cihazlar için yayınlanmaya başlandığını paylaşarak, güncellemenin kademeli olarak sunulacağı cihazları açıkladı. Buna göre bu cihazlar:

  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Z Fold 2 5G
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy Fold
  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy A71
  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A51
  • Galaxy A90 5G
  • Galaxy A80
  • Galaxy A70
  • Galaxy A50
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ONE UI 3.1 GÜNCELLEMESİ ALACAK TABLETLER

  • Galaxy Tab S7+
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S6 Lite
  • Galaxy Tab S6
  • Galaxy Tab S5e
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Anahtar Kelimeler:
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