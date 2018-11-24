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Samsung One UI ile gece modu geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.11.2018 09:36 | Son Güncelleme

Samsung’un Android 9.0 Pie ile gelecek olan yeni One UI arayüzünde gece modunun olacağı açıklandı. Samsung One UI gece modu özelliği sayesinde göz dostu olacak. İşte gece modunun detayları.

Samsung One UI ile gece modu geliyor!

Başta mobil uygulamalarda olmak üzere artık gece modu olmazsa olmazlarımız arasında yer almaya başlamıştı. Karanlık tema olarak da çevirebileceğimiz bu mod, özellikle gece saatlerinde kullanıldığında göz sağlığını da koruyor. Ayrıca OLED ekranlarda siyah pikseller yakılmadığı için uygulamaları karanlık temada kullanmak bataryadan da tasarruf yapmanızı sağlıyor.

Uygulamalardan sonra Windows 10 ve macOS Mojave ile işletim sistemlerine de yansıyan gece modu özelliği şimdi de One UI arayüzü ile Galaxy modellerine geliyor. Samsung’un Android 9.0 Pie güncellemesi ile sunacağı One UI arayüzü karanlığa boğulabilecek.

Bu özelliği isterseniz iOS‘in Night Shift özelliğinde olduğu gibi gün doğumundan gün batımına kadar otomatik olarak açabilirsiniz.
Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 modellerinin ilk etapta alacağı One UI arayüzü, kullanım kolaylığı açısından iOS’i bile kıskandıracak gibi görünüyor. Uzun zamandır Android’de böylesine temiz ve şık bir arayüz görmediğimizi belirtelim.

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Samsung android akıllı telefon

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