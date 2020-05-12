Samsung Pay kullanımı arttı

Tüm bu gelişmeler alternatif ödeme yöntemlerinin gelişime ne kadar açık olduğunu gösteriyor.

HEDEF ENTEGRASYON

Genel Müdür Sang Ahn, Samsung Pay için düzenlenen 5. yıl lansmanında açıklama yaptı. Ödeme kanallarının giderek arttırıldığı ve böylece çeşitliliğin ortaya çıktığını vurgulayan genel müdür, hedeflerinin bütün sistemlerle entegrasyon olduğunu söyledi. Samsung bu ödeme yöntemi ile ilgili yaptığı açıklamalarda genellikle diğer sistemlerle daha fazla entegre olmayı vurguluyor. Bu ifade, gelecek yıllarda daha fazla Samsung ödeme entegresi göreceğimizi gösteriyor.

Alternatif kart sistemleri piyasaya süren şirketlerin en çok önem verdiği konular, genellikle daha fazla alanda kullanımı üzerine. Samsung ve Apple gibi alternatif ödeme yöntemleri üreten şirketler neredeyse her alanda kendi kartlarının kullanılmasını istiyor. En azından şimdilik temel amaç bu. Ancak böyle bir alanda çalışma yürüten firmaların önünde büyük engeller var. Kartların her yerde geçerli olabilmesi için Visa gibi kuruluşlar ile anlaşmalar yapmaları gerekiyor.