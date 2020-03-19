Samsung, PlayGalaxy Link servisini kapatıyor

Samsung bu uygulamanın fişini çekmesi ile ilgili şimdilik “iç politika değişiklikler” gerekçesini gösteriyor. 27 Mart 2020 tarihinde tarihin tozlu raflarına gömülecek olan bu servise GeForce Now ve Google Stadia büyük bir alternatif olacak.

GELECEK İÇİN SAMSUNG PLAYGALAXY LİNK KAPATILIYOR

Samsung muhtemelen PC’den stream etme yönteminin artık demode olduğunu geleceğin geç de olsa Cloud yani bulutta olduğunu fark etmiş olacak. Bu yüzden Samsung’dan ilerleyen yıllarda cloud sisteme dayalı oyun servisi yerine farklı firmalar ile ortak partnerlik anlaşmaları gelecek gibi görünüyor.

Bir firmanın anında destek çekmesi kullanıcılar üzerinde pek olumlu etki bırakmaz. Özellikle Samsung Türkiye’nin teknik servis bölümündeki olayları bu destek çekmelere tuz biber oluyor. Bir ürünü satın aldıktan sonra, satış sonrası hizmet de çok önemli. PlayGalaxy Link evet büyük bir özellik gibi görünmeyebilir. Ancak telefonu bu özellik ile tanıtıyorsan en ez 2-3 yıl desteklemek zorundasın ki kullanıcılarına “değer” verdiğin anlaşılsın.

PlayStation 5 özellikleri ile bugün karşımıza çıkıyor!

