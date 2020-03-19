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Samsung, PlayGalaxy Link servisini kapatıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S10 ve Note 10 modelleri için PlayGalaxy Link isimli bir servisi duyurmuştu. Beta aşamasında olan ve hızlı gelişen bu uygulama için bugün ilginç bir karar alındı. Samsung, daha 1 yılını bile doldurmayan uygulamasının fişini çektiğini açıkladı. Halbuki Galaxy Note 10 tanıtılırken bu özellik ile pazarlanmıştı.

Samsung, PlayGalaxy Link servisini kapatıyor

Samsung bu uygulamanın fişini çekmesi ile ilgili şimdilik “iç politika değişiklikler” gerekçesini gösteriyor. 27 Mart 2020 tarihinde tarihin tozlu raflarına gömülecek olan bu servise GeForce Now ve Google Stadia büyük bir alternatif olacak.

GELECEK İÇİN SAMSUNG PLAYGALAXY LİNK KAPATILIYOR

Samsung muhtemelen PC’den stream etme yönteminin artık demode olduğunu geleceğin geç de olsa Cloud yani bulutta olduğunu fark etmiş olacak. Bu yüzden Samsung’dan ilerleyen yıllarda cloud sisteme dayalı oyun servisi yerine farklı firmalar ile ortak partnerlik anlaşmaları gelecek gibi görünüyor.

Bir firmanın anında destek çekmesi kullanıcılar üzerinde pek olumlu etki bırakmaz. Özellikle Samsung Türkiye’nin teknik servis bölümündeki olayları bu destek çekmelere tuz biber oluyor. Bir ürünü satın aldıktan sonra, satış sonrası hizmet de çok önemli. PlayGalaxy Link evet büyük bir özellik gibi görünmeyebilir. Ancak telefonu bu özellik ile tanıtıyorsan en ez 2-3 yıl desteklemek zorundasın ki kullanıcılarına “değer” verdiğin anlaşılsın.

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Samsung PlayGalaxy Link galaxy s10 Galaxy Note 10 oyun GeForce Now google stadia

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