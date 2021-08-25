Samsung reklamları durdurmaya başladı

Bu sadece bir başlangıç ve Samsung’un akıllı telefonları için geliştirdiği diğer tüm uygulamalar yakında reklam göstermeyi bırakacak. Hava Durumu, reklam göstermeyi durdurmuş olsa da, bunlar Samsung Pay ve Samsung Temaları uygulamalarında hala bulunuyor.

Güney Koreli dev, yenilenen özel kullanıcı arayüzü One UI’nin tanıtımıyla en çok kullanılan uygulamaların bazılarında reklam göstermeye başladı. Ancak şirket çalışanlarından gelen şikayetlerin yanı sıra kullanıcı şikayetlerinin ardından şirket, gelecekteki One UI yazılım güncellemeleriyle akıllı telefonlarından reklamları kaldıracağını duyurdu.

Güney Koreli firma, içerik hizmetinde veya Galaxy Store’da arama ve öneri yoluyla müşterilerin ihtiyaç duyduğu yararlı bilgileri sağlamayı amaçlayarak içerik ve reklam hizmetleri alanlarında yeni büyüme fırsatları arıyordu. Bu durum da akıllı telefonlarda reklam gösterilmesine yol açıyordu.

Şirket güncellemenin bu yılın sonuna kadar hazır olacağını söyledi ancak kesin bir zaman çizelgesi mevcut değil. Şirketten gelen kaba tahmin, en son Android 12 işletim sistemine dayanan yaklaşan One UI 4.0’ın şirketin kendi uygulamaları için reklam içermeyeceğini ima ediyor.

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