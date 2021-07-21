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Samsung resmi tarihi verdi! Peki neler bekleniyor?

21.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinin resmi tarihi açıkladı. Samsung'un etkinliği 11 Ağustos günü gerçekleşecek. Peki katlanabilir akıllı telefonlarıyla gündeme gelen Güney Koreli teknoloji devi etkinlikte neler tanıtacak?

Samsung resmi tarihi verdi! Peki neler bekleniyor?

Samsung Galaxy Unpacked etkinlikleri, Apple'ın etkinlikleri gibi yeni ürünlerin veya hizmetlerin duyurulduğu etkinliklikler olduğu için biraz ön plana çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefon ürünlerini de yine bu etkinlikler kapsamında tanıtıyor. Bir süredir gündemde ise Ağustos ayında düzenlenmesi tahmin edilen yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği var. Ancak Samsung'un resmi açıklaması ile bu etkinlik artık tahminden ötesine geçti.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Ağustos ayında düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, şirket tarafından resmileşti. Samsung, yaptığı paylaşımlarla Galaxy Unpacked etkinliğinin 11 Ağustos günü gerçekleştirileceğini paylaştı. Böylece tahminler doğrulanmış oldu.

Samsung Galaxy Unpacked

İŞTE SAMSUNG'UN 11 AĞUSTOS'TA TANITACAĞI ÜRÜNLER

Galaxy Unpacked etkinliğinin duyurusunda Samsung'un dikkat çektiği bir nokta var. O da katlanabilir telefonlar. Zira duyuruda yer alan animasyonda ve posterde katlanabilir bir akıllı telefon figürü yer alıyor. Bu, önceki sızıntıları da hesaba kattığımızda şirketin ekran altı kameralı Galaxy Z Fold 3 modelini tanıtacağının en net göstergesi anlamına geliyor.

Ayrıca söz konusu duyuruda mor renkli bir parça daha var. Bunun da Galaxy Z Flip 3'e atıf olduğu düşünülüyor. Bu yüzden etkinlikte dikey katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 3'ün de yer alacağını söyleyebiliriz. Peki sadece katlanabilir telefonlar mı etkinlikte yer alacak? Tahminlere göre hayır.

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GALAXY S21 FE BİLMECESİ

Galaxy S21 FE'nin üretiminde bazı problemler yaşandığı basına yansımıştı. Hatta Samsung'un Galaxy S21 FE'yi ertelediği iddiaları da gündeme gelmişti. Henüz bir kesinlik olmasa da etkinlikte Galaxy S21 FE'nin de tanıtılması bekleniyor. Bunun dışında Galaxy Watch 4 akıllı saatin ve Galaxy Buds 2 kablosuz kulaklığın etkinlikte tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Yeni bir Galaxy Note serisi modelin ise bu etkinlikte tanıtılma ihtimali bulunmuyor.

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Samsung'un etkinliğinde tanıtılacak ürünlere yönelik tahminler bu yönde olsa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Bu yüzden etkinlikte bazı sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bakalım 11 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi cihazlarla karşılaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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