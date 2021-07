Samsung resmi tarihi verdi! Peki neler bekleniyor?

Samsung Galaxy Unpacked etkinlikleri, Apple'ın etkinlikleri gibi yeni ürünlerin veya hizmetlerin duyurulduğu etkinliklikler olduğu için biraz ön plana çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefon ürünlerini de yine bu etkinlikler kapsamında tanıtıyor. Bir süredir gündemde ise Ağustos ayında düzenlenmesi tahmin edilen yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği var. Ancak Samsung'un resmi açıklaması ile bu etkinlik artık tahminden ötesine geçti.

Ağustos ayında düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, şirket tarafından resmileşti. Samsung, yaptığı paylaşımlarla Galaxy Unpacked etkinliğinin 11 Ağustos günü gerçekleştirileceğini paylaştı. Böylece tahminler doğrulanmış oldu.

Galaxy Unpacked etkinliğinin duyurusunda Samsung'un dikkat çektiği bir nokta var. O da katlanabilir telefonlar. Zira duyuruda yer alan animasyonda ve posterde katlanabilir bir akıllı telefon figürü yer alıyor. Bu, önceki sızıntıları da hesaba kattığımızda şirketin ekran altı kameralı Galaxy Z Fold 3 modelini tanıtacağının en net göstergesi anlamına geliyor.

Ready to go from good to great? Join us as we unfold this #SamsungUnpacked, August 11, 2021.



Learn more: https://t.co/U3NHdnqd9G pic.twitter.com/lHI02uINFk